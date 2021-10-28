Mặc kệ bình luận 'kém duyên' về chuyện sinh con, Tóc Tiên đáp trả sâu cay: 'Càng lớn chúng ta càng cần phải học một điều'

Vợ chồng Tóc Tiên - Hoàng Touliver vẫn đang tận hưởng hạnh phúc hôn nhân và khá kín tiếng về mối quan hệ của mình.
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Ca sĩ Tóc Tiên và Hoàng Touliver chính thức “về chung nhà” vào tháng 2/2020. Sau hơn 1 năm kết hôn, nữ ca sĩ và chồng tận hưởng cuộc sống gia đình bình yên, hạnh phúc viên mãn và tránh xa thị phi. Họ không nói nhiều về nhau, không chia sẻ hình ảnh chụp chung trên trang cá nhân của mình hằng ngày. Và thay vào đó, nữ ca sĩ thường chia sẻ ảnh nấu ăn, tập luyện thể dục và tận tình chăm sóc chồng vô cùng ấm áp.
Mới đây, bà xã Hoàng Touliver đã chia sẻ một tin nhắn cư dân mạng gửi tới nữ ca sĩ trên mạng xã hội Instagram. Cụ thể, một tài khoản viết như sau: "Lấy chồng không thấy sinh con đẻ cái gì nhỉ".
Ngay sau đó, nữ sĩ thâm thuý đáp trả: "Mình không còn bực mình hay gay gắt với những bình luận như thế này nữa. Vì có thể bạn sống trong một quan niệm xã hội rất khác mình. Nhưng mình muốn nhắn gửi là càng lớn chúng ta càng cần phải học 1 điều: tôn trọng sự lựa chọn của người khác, nhất là về cuộc sống cá nhân".
Với câu hỏi "kém duyên" này, cư dân mạng cũng tỏ ra bực bội và khó chịu. Vậy nên, màn đáp trả nhẹ nhàng mà sâu cay của Tóc Tiên nhận được sự ủng hộ, đồng tình rất lớn từ phía khán giả.
Hiện tại, cặp vợ chồng cảm thấy bình yên khi bên nhau và chưa có kế hoạch sinh con. Ngoài ra, cô cũng tiết lộ không có ý định sang Mỹ để đẻ con và định cư vì hiện tại thích cuộc sống ở Việt Nam hơn.