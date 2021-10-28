Mặc kệ bình luận 'kém duyên' về chuyện sinh con, Tóc Tiên đáp trả sâu cay: 'Càng lớn chúng ta càng cần phải học một điều'

Ca sĩ Tóc Tiên và Hoàng Touliver chính thức “về chung nhà” vào tháng 2/2020. Sau hơn 1 năm kết hôn, nữ ca sĩ và chồng tận hưởng cuộc sống gia đình bình yên, hạnh phúc viên mãn và tránh xa thị phi. Họ không nói nhiều về nhau, không chia sẻ hình ảnh chụp chung trên trang cá nhân của mình hằng ngày. Và thay vào đó, nữ ca sĩ thường chia sẻ ảnh nấu ăn, tập luyện thể dục và tận tình chăm sóc chồng vô cùng ấm áp.

Mới đây, bà xã Hoàng Touliver đã chia sẻ một tin nhắn cư dân mạng gửi tới nữ ca sĩ trên mạng xã hội Instagram. Cụ thể, một tài khoản viết như sau: "Lấy chồng không thấy sinh con đẻ cái gì nhỉ".