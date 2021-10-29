Từ bỏ chức vụ giám đốc, một nam ca sĩ Vbiz đi bưng bê, dọn vệ sinh tại Mỹ: 'Nói về thời gian này, tôi lại trào nước mắt'

Hậu trường 29/10/2021 10:26

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã tới thăm nhà và có một buổi trò chuyện dài về cuộc sống ở Mỹ với một nam ca sĩ và bất ngờ về câu chuyện của ngôi sao đình đám này.

Vũ Quang Vinh là một ca sĩ hải ngoại khá quen thuộc với khán giả. Nam ca sĩ từng được "để mắt" đến khi là học trò của nhạc sĩ Hoài Nam và hoạt động cùng thời với các ca sĩ nổi tiếng khác như nhóm MTV, Hồng Ngọc, Hạnh Nguyên… Tuy nhiên, vào đầu năm 2010, nam ca sĩ sang Mỹ với tư cách một du học sinh. Đây là vùng đất của cơ hội được mở cửa tự do cho những ai có tài năng muốn vươn lên, vậy nên, anh chọn nước Mỹ để bắt đầu một sự nghiệp mới.

Trong một chương trình truyền hình, danh hài Thúy Nga đã tới thăm nhà và có một buổi trò chuyện dài về cuộc sống ở Mỹ với nam ca sĩ. Tại đây, Anh bộc bạch: "Ở thời của tôi, mọi người cứ nghĩ nước Mỹ là thiên đường, ai cũng muốn qua để thay đổi cuộc sống. Vì thế, tôi cũng quyết định qua Mỹ để xem thử thế nào. Qua Mỹ được hai tuần, tôi mê luôn cuộc sống bên này nên chọn ở lại. Cái tôi thích nhất ở Mỹ là thời tiết tốt, điều kiện chăm sóc sức khỏe đầy đủ".

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Danh hài Thúy Nga đã tới thăm nhà ca sĩ Quanh Vinh - Ảnh: chụp màn hình

Tuy nhiên, nam ca sĩ hải ngoại cũng không ngần ngại tâm sự những khó khăn, thử thách mà mình phải đối mặt ngay khi "đặt chân" qua nước Mỹ. Anh tâm sự với khán giả: "Tuy thích là vậy, nhưng thực tế ở Việt Nam tôi cũng có công việc ổn định, thành công nên thời gian đầu mới qua Mỹ lại khá sốc. Tôi qua Mỹ mà chưa có định hướng rõ ràng nào nên phải đi làm cho một số nhà hàng. Nói về thời gian này, tôi lại trào nước mắt vì trước đó chưa bao giờ nghĩ mình phải đi bưng bê, dọn vệ sinh".

Nam ca sĩ chia sẻ thêm rằng anh vừa bê đồ ăn cho khách, nước mắt vừa trào ra: "Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm như thế. Câu chuyện này đến hôm nay tôi mới tiết lộ, ngay cả bạn bè, người thân tôi cũng chưa bao giờ nói".

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Nam ca sĩ hải ngoại cũng không ngần ngại tâm sự những khó khăn, thử thách mà mình phải đối mặt khi ở Mỹ - Ảnh: Internet

Từng giữ chức giám đốc khi sinh sống tại Việt Nam, nam ca sĩ cảm thấy "khắc nghiệt" hơn rất nhiều khi định cư tại Mỹ. Anh cho hay: "Cuộc sống của tôi ở Mỹ khác Việt Nam tới 360 độ luôn, khiến tôi quá sốc. Ở Việt  Nam, tôi là giám đốc công ty, từ chỗ làm tới khi về nhà đều có người theo sau hầu hạ, dọn dẹp. Tôi không bao giờ bước chân vào bếp để làm bất cứ cái gì.

"Vậy mà khi qua Mỹ, tôi phải làm những việc trong đời không bao giờ nghĩ sẽ đụng vào. Hai năm sau tôi về Việt Nam, bước chân vào bếp nấu cơm mà chị gái tôi đứng sau chảy nước mắt", nam ca sĩ không khỏi nghẹn ngào khi nhớ lại những năm tháng vừa mới sang định cư tại Mỹ.

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Từ khóa:   danh hài Thuý Nga sao Việt mưu sinh Vũ Quang Vinh

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