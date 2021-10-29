Quản lý bất ngờ chia 'tài sản' của cố ca sĩ Phi Nhung, không ngại hỏi dân tình hướng xử lý

Hậu trường 29/10/2021 16:03

Sự ra đi vĩnh viễn của ca sĩ Phi Nhung đã để lại niềm thương tiếc vô hạn trong lòng công chúng. Dù người đã khuất nhưng hình ảnh và tiếng hát của Phi Nhung vẫn sống mãi nơi trái tim khán giả.

Sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung đã để lại nhiều tiếc nuối, thương xót trong lòng người hâm mộ và bạn bè, đồng nghiệp. Kể từ khi nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời, những video, hình ảnh khi còn sống của cô đều khiến khán giả rưng rưng nước mắt. Bên cạnh đó, những dự án còn dang dở, nữ ca sĩ đã để lại cho khán giả những ca khúc nặng trĩu tâm tư.

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Phi Nhung đã thu âm ca khúc mang tên 'Hai ơi đừng qua sông' lúc sinh thời - Ảnh: Internet

Trước khi nhiễm Covid-19, nữ ca sĩ đã thu âm một ca khúc mang tên "Hai ơi đừng qua sông" nhưng chưa kịp phát hành. Vậy nên, trên trang cá nhân, quản lí cố ca sĩ Phi Nhung vừa hé lộ thông tin về album dân ca với 12 bài hát chưa được phát hành của giọng ca Áo mới Cà Mau. Quản lý cho hay: "Còn một album dân ca 12 bài giờ mình làm sao ta? Fanclub 3 miền cho xin ý kiến?".

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Quản lí của Phi Nhung chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Đây được xem là một trong những "tài sản quý giá" mà ca sĩ Phi Nhung để lại sau khi ra đi đột ngột vì mắc Covid-19. Theo chia sẻ của người quản lý, nữ ca sĩ dự tính sau khi hết dịch sẽ tiến hành thu âm lại. Song, sau hơn 1 tháng chống chọi với bệnh tật và được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nữ ca sĩ vẫn không thể qua khỏi. Giờ đây, ca khúc ấy còn dang dở nhưng người nghe vẫn thấy nghẹn lòng, bồi hồi khi nghe giọng hát của Phi Nhung.

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Khán giả mong muốn những bài hát của cố ca sĩ Phi Nhung được phát hành - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh việc tiết lộ về album dân ca, quản lí Phi Nhung còn hỏi xin ý kiến khán giả 3 miền về hướng xử lý "khối tài sản" này. Không ít ý kiến khiến nhiều người xúc động vì thương nhớ cố ca sĩ và cho biết là "nên phát hành" thật sớm.

Có người bình luận: "Thích nhất nghe nhạc của Phi Nhung. Nó da diết âm điệu quê hương. Chỉ có Phi Nhung hát là nhiều cảm xúc nhất. Nhớ mãi Phi Nhung!", "Tất cả những gì còn lại với chị, em mong Diễm Phạm cho người hâm mộ được thỏa lòng... Ngày nào cũng xem chị hát, chị nói các kiểu nhiều khi nổi hết da gà... Biết đến bao giờ nỗi buồn này vơi!", "Có thể nào ra CD bán rồi trích 1 ít lợi nhuận góp vào nuôi những người con của chị Phi Nhung được không ạ?", "Em ơi để ngày tưởng nhớ ca sĩ Phi Nhung, em cho phát hành để mọi người tưởng nhớ"...

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