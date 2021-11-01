Thủy Tiên xây cầu ở Nghệ An: Địa phương nói gì về việc chênh lệch lên đến hơn 645 triệu đồng?

Một lãnh đạo huyện Thanh Chương cho biết, hiện đã nắm được thông tin về mức độ chênh lệch giữa giá chào thầu và giá trị xây dựng hai cây cầu trên địa bàn mà đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tài trợ.

Ngày 31/10, theo chia sẻ thông tin từ báo Lao Động, một lãnh đạo huyện Thanh Chương cho biết rằng huyện đã nắm được thông tin về mức độ chênh lệch giữa giá chào thầu và giá trị xây dựng hai cây cầu trên địa bàn huyện mà đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tài trợ. Đại diện huyện Thanh Chương chia sẻ: "Con số chênh lệch lên đến hơn 645 triệu đồng là con số tiết kiệm được cho các nhà tài trợ, và cũng là tiết kiệm cho dân nghèo, cho thấy sự minh bạch, tiết kiệm trong sử dụng tiền tài trợ, với mục đích dành tất cả cho dân nghèo, hoàn toàn không có tiêu cực, tư lợi".



Cầu Khe Liệu (xã Thanh Mỹ) được tài trợ xây mới - Ảnh: Internet Trước đó, phía Công Vinh và Thủy Tiên đã mở thầu chọn đơn vị thực hiện thi công gói thầu làm cầu Khe Liễu (xã Thanh Mỹ), cầu Sông Con 1 (xã Thanh Sơn), huyện Thanh Chương. Kết quả là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đô thị Thanh Chương là đơn vị bỏ thầu thấp nhất với con số 2,15 tỷ đồng đã trúng thầu. Tuy nhiên, hợp đồng giữa Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đô thị Thanh Chương và đại diện của Quỹ từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên được ký chỉ có 1,505 tỷ đồng. Như vậy, so với giá dự thầu ban đầu, tổng vốn thương thảo hợp đồng để thi công đã giảm đi 645 triệu đồng.

Cầu Sông Con 1 (xã Thanh Sơn) chỉ sửa chữa một phần mố cầu - Ảnh: Tiền phong Trong khi đó, ông Phạm Xuân Tiệp - đại diện Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đô thị Thanh Chương chia sẻ thêm thông tin cho báo Tiền Phong biết: "Lúc đầu các đơn vị chào giá là trên 2 tỷ cả nhưng sau đơn vị từ thiện làm việc lại hợp đồng thương thảo chỉ còn chừng đó tiền". Liên quan tới vụ việc, ngày 30/10, ông Phạm Xuân Tiệp – Kỹ thuật công ty TNHH Tư vấn thiết kế đô thị Thanh Chương giải thích với báo Tiền Phong rằng: "Đó là vết nứt kỹ thuật chứ không phải công trình thi công kém chất lượng. Theo thiết kế, giữa mặt đường bê tông và mái taluy cầu có vết nứt để tạo độ co giãn”. Được biết, quá trình thi công diễn ra đúng tiến độ, hai công trình cầu bảo đảm chất lượng, trong đó một cầu xây mới và một cầu sửa chữa. Sau khi cây cầu được đưa vào hoạt động, người dân có thể đi lại thông suốt và hết sức vui mừng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-xay-cau-o-nghe-an-dia-phuong-noi-gi-ve-viec-chenh-lech-len-den-hon-645-trieu-dong-434061.html