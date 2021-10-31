Giữa lúc rộ tin đồn tình cảm có 'người thứ ba' xen vào, Diệp Lâm Anh bất ngờ có động thái lạ trên trang mạng xã hội

Trên mạng xã hội hiện đang lan truyền những hình ảnh đồn đoán về chuyện gia đình Diệp Lâm Anh, dù trước đó cô từng khẳng định vẫn đang hạnh phúc.

Hiện tại, dân mạng đang xôn xao trước đoạn clip được cho là chồng một nữ người mẫu, diễn viên, vũ công có hành động thân thiết với một người đẹp khác trong showbiz. Đáng chú ý, khi clip được tung ra nhiều cư dân mạng đã hướng sự chú ý tới Diệp Lâm Anh cho rằng hôn nhân của cô đang trục trặc vì "người thứ 3".

Diệp Lâm Anh bất ngờ bị gọi tên trong tin đồn ly hôn chồng thiếu gia - Ảnh: Internet

Trước vụ lùm xùm về tình ái, ông xã Diệp Lâm Anh quyết giữ im lặng. Song, mới đây, cựu người mẫu đã chia sẻ chiếc áo của fan club có lời nhắn nhủ: "Cuộc sống không ai nói trước được điều gì, chỉ biết rằng ta đã sống trọn vẹn từng khoảnh khắc mà không có gì nuối tiếc. Tụi em vẫn bên chị, thương yêu chị, ủng hộ thật nhiều. Mong chị mãi an nhiên và thành công nhé". Và để đáp lại lời động viên từ FC, Diệp Lâm Anh để lại 4 chữ: "Cảm ơn các em".

Động thái mới nhất của cựu người mẫu - Ảnh: chụp màn hình

Mới đây, chồng của Diệp Lâm Anh cho biết cả hai đang giải quyết các thủ tục để ly hôn - Ảnh: Internet

Vào chiều ngày 31/10, Đức Phạm - chồng thiếu gia của cựu người mẫu Diệp Lâm Anh đã chính thức lên tiếng về tin đồn ly hôn và có người thứ 3. Anh cho biết đã ly thân với Diệp Lâm Anh từ tháng 1/2021 và 10 tháng qua cả hai đang giải quyết các thủ tục để ly hôn. Anh khẳng định nguyên nhân dẫn đến ly hôn không liên quan đến những tin đồn gần đây và mong mọi người không lan truyền thêm vì điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình của mình.

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