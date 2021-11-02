Em ruột Phi Nhung nghẹn ngào khi ngày thất thứ 5 của chị cũng là giỗ mẹ: 'Con nguyện cầu cho má và chị được an lành vui vẻ ở nơi đó...'

Trên trang cá nhân, em trai ruột cố ca sĩ Phi Nhung có những chia sẻ xúc động về người mẹ và người chị quá cố của mình.

Đã được hơn 1 tháng kể kể từ khi nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid-19, hôm qua 1/11 đã là thất thứ 5 của cố nghệ sĩ. Song, ngày thất thứ 5 của giọng ca Bông điên điển lại trùng vào ngày giỗ của mẹ. Vậy nên, trên trang cá nhân của mình, em trai ruột của giọng ca Bông điên điển đã có những chia sẻ xúc động về chị.

Chia sẻ hình ảnh kỉ niệm của 2 người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời, anh nghẹn ngào bày tỏ: "Hôm nay (ngày 1/11 theo giờ Việt Nam) con làm cơm giỗ má cũng là thất tuần thứ 5 của chị. Má và chị gặp nhau rồi phải không? Chị mong má lắm, má đón chị và chăm sóc chị nhé... Hai người phụ nữ quan trọng nhất đời của con, một người sinh ra con cho con hình hài và con chưa hề biết rõ khuôn mặt má, giọng nói của má".

Ngày thất thứ 5 của ca sĩ Phi Nhung lại trùng vào ngày giỗ của mẹ - Ảnh: FBNV

Những dòng tâm sự của anh khiến nhiều người không khỏi "cay khoé mắt": "Khi má đi con nhỏ quá chưa biết gì cả. Còn chị, chị cho em tất cả những chăm sóc bế bồng, chỉ dạy, dìu dắt em từng bước. Con nguyện cầu cho má và chị được an lành vui vẻ ở nơi đó...".

Đồng thời, anh gửi lời cảm ơn chân thành tới những người hâm mộ, khán giả đã yêu mến và đồng hành với Phi Nhung thời gian vừa qua.

Em trai Phi Nhung nghẹn ngào khi nhắc về chị - Ảnh: Internet

Phi Nhung sinh năm 1970 và là giọng ca "chuyên trị" dòng nhạc trữ tình, dân ca. Sau nhiều năm thành công ở thị trường hải ngoại, năm 2005, cô về nước ca hát. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn góp mặt trong các gameshow truyền hình với nhiều vai trò khác nhau. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Phi Nhung còn kinh doanh quán chay và tích cực hoạt động thiện nguyện.

Về đời tư, nữ ca sĩ có con chung tên Wendy Phạm với bạn trai cũ giấu kín danh tính. Cô còn nhận nuôi và nâng đỡ nhiều giọng ca trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Lý do số tiền phúng viếng của cố ca sĩ Phi Nhung chưa thể dùng để thực hiện di nguyện ở Mỹ Vào sáng ngày 1/11, Trizzie Phương Trinh cùng Wendy Phạm đã tổ chức lễ cúng thất thứ 5 cho cố ca sĩ Phi Nhung để cầu cho vong linh người qua đời được thanh thản. Đồng thời, phía gia đình cũng chia sẻ về số tiền từ thiện từ quỹ Phi Nhung - Wendy Phạm.

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