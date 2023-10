'Bà mối Vbiz' bộc bạch: 'Điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi là chỉ có một đứa con'

Sau khi nghe xong, nữ MC liền phản đối và chia sẻ quan điểm: "Những năm trước, tôi rất muốn lấy chồng và đẻ con nhưng con gái tôi và mẹ tôi toàn ngăn cản tôi. Bởi vậy nên cuộc đời tôi mới dang dở như ngày hôm nay, đến giờ vẫn chưa có chồng. Điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi là chỉ có một đứa con. Giờ tôi lớn tuổi rồi mà nhìn như gái còn son, không vướng bận gì hết, muốn ăn gì, làm gì, chơi gì cũng không ai can thiệp".

Cát Tường và con gái Tường An - Ảnh: Internet Hai mẹ con của MC Cát Tường trò chuyện và bàn luận về chủ đề "Nên sinh mấy con?" - Ảnh: chụp màn hình

Tường An hiện đang du học bên Úc - Ảnh: Internet

Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên con gái Cát Tường hiện chưa thể trở về Úc - Ảnh: Internet

Cát Tường chia sẻ thêm: "Giờ tôi chỉ có một đứa con duy nhất, cái gì cũng chỉ biết đặt kỳ vọng vào nó. Rủi nó không như ý tôi mong muốn thì tôi buồn. Rồi mấy hôm nữa nó đi học nước ngoài, tôi ở nhà có một mình cũng lại buồn. Cho nên, quan điểm của tôi đến giờ vẫn luôn là không nên đẻ một con, ít nhất vẫn phải sinh hai đứa con".

Hiện tại, Con gái Tường An hiện Tường An đã trở về Việt Nam đoàn tụ cùng mẹ sau những ngày tháng xa nhà. Song, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên con gái Cát Tường hiện chưa thể trở về Úc và có thể cuối năm nay sẽ về lại để tiếp tục việc học.