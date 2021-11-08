'Bà mối Vbiz' bộc bạch: 'Điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi là chỉ có một đứa con'

Mới đây, hai mẹ con của MC Cát Tường trò chuyện và bàn luận về chủ đề: "Nên sinh mấy con?".

Khi bàn luận về chủ đề "Nên sinh mấy con?", hai mẹ con Cát Tường đã có những quan điểm khác nhau. Đối với con gái của Cát Tường, cô cho hay: "Tôi chỉ muốn sinh một đứa con thôi. Sức tôi chỉ có thể nuôi dạy một đứa con, không thể nuôi hai đứa, như thế là quá sức với tôi. Với lại, tôi muốn có một đứa con để dồn hết tình thương cho nó và tôi cũng chỉ muốn đẻ một lần". Sau khi nghe xong, nữ MC liền phản đối và chia sẻ quan điểm: "Những năm trước, tôi rất muốn lấy chồng và đẻ con nhưng con gái tôi và mẹ tôi toàn ngăn cản tôi. Bởi vậy nên cuộc đời tôi mới dang dở như ngày hôm nay, đến giờ vẫn chưa có chồng. Điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi là chỉ có một đứa con. Giờ tôi lớn tuổi rồi mà nhìn như gái còn son, không vướng bận gì hết, muốn ăn gì, làm gì, chơi gì cũng không ai can thiệp".

Cát Tường và con gái Tường An - Ảnh: Internet Hai mẹ con của MC Cát Tường trò chuyện và bàn luận về chủ đề "Nên sinh mấy con?" - Ảnh: chụp màn hình Đồng thời, cô cũng cho rằng con cái lớn lên giống như một người bạn trong nhà chứ không phải lo lắng nhiều như trước nữa. Vậy nên, nữ MC lại càng hối hạn hơn khi chỉ quyết định sinh một đứa con. Cô tâm sự: "Tôi nhìn lại ngày xưa mà hối hận. Tôi tiếc rằng những năm con gái còn nhỏ, khoảng 2, 3 tuổi, tôi không đẻ rồi nuôi thêm một đứa nữa. Nếu hồi đó tôi đẻ thêm đứa nữa thì có phải bây giờ hai chị em nó lớn trạc tuổi nhau, cùng đỡ đần tôi, chơi đùa vui nhà vui cửa không".

Tường An hiện đang du học bên Úc - Ảnh: Internet Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên con gái Cát Tường hiện chưa thể trở về Úc - Ảnh: Internet Cát Tường chia sẻ thêm: "Giờ tôi chỉ có một đứa con duy nhất, cái gì cũng chỉ biết đặt kỳ vọng vào nó. Rủi nó không như ý tôi mong muốn thì tôi buồn. Rồi mấy hôm nữa nó đi học nước ngoài, tôi ở nhà có một mình cũng lại buồn. Cho nên, quan điểm của tôi đến giờ vẫn luôn là không nên đẻ một con, ít nhất vẫn phải sinh hai đứa con". Hiện tại, Con gái Tường An hiện Tường An đã trở về Việt Nam đoàn tụ cùng mẹ sau những ngày tháng xa nhà. Song, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên con gái Cát Tường hiện chưa thể trở về Úc và có thể cuối năm nay sẽ về lại để tiếp tục việc học.

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