Bàn về chuyện 'phụ nữ yêu phi công trẻ', đạo diễn Lê Hoàng ẩn ý: 'Đáng thương hơn là đáng trách'

Hậu trường 12/11/2021 11:12

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng: "Phụ nữ thường yêu bằng tai, thích nghe những lời ngọt ngào, còn đàn ông thì yêu bằng mắt. Tuy nhiên, nếu yêu đương mà không có chút mù quáng thì sẽ không gọi là tình yêu".

Mới đây, đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Hứa Minh Đạt diễn viên Quang Tuấn đã cùng nhau bàn về chủ đề: "Đàn ông nghĩ gì khi thấy phụ nữ yêu mù quáng".

Với chủ đề này, đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ bất ngờ chia sẻ về mối tình thời còn sinh viên của mình. Anh tâm sự: "Tôi quen một bạn nữ và nhà chúng tôi cách nhau khá xa, tầm 14-15km. Nhưng dù ngày mưa hay nắng, hè hay đông tôi cũng đều qua chở người yêu đi học, dù ngược đường. Cô ấy cũng có xe nhưng tôi lại thích chở hơn là hai người đi hai xe. Rạp chiếu phim cách nhà tôi có 100m thôi, đáng lẽ chỉ cần hẹn bạn gái tới xem là được. Tôi tự hành hạ thân mình kinh khủng nhưng lúc đó lại không thấy mình điên".

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Đạo diễn Lê Hoàng và diễn viên Quang Tuấn - Ảnh: chụp màn hình

Vị đạo diễn cũng tự nhận xét rằng: "Nhiều người gọi như thế là mù quáng trong tình yêu nhưng tôi thì nhận định là yêu ng* chứ không phải mù quáng. Tôi biết rất nhiều cô gái dù biết rõ bạn trai là loại người không ra gì, rượu chè, cờ bạc bê tha nhưng vẫn cứ đâm đầu vào yêu.

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Vị đạo diễn nêu lên quan điểm của mình về chủ đề 'Đàn ông nghĩ gì khi thấy phụ nữ yêu mù quáng' - Ảnh: chụp màn hình

Đồng thời, anh cũng nhấn mạnh rằng: "Tôi thấy những cô gái đó ng* nhiều hơn là mù quáng. Con gái biết rõ bạn trai không ra gì mà vẫn yêu là ng*. Tôi kinh ngạc là tại sao con gái lại dễ tính như thế. Họ có thể yêu những người đàn ông tôi thấy anh ta chả có giá trị gì".

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Hứa Minh Đạt cũng tham gia bàn luận cùng đạo diễn Lê Hoàng và diễn viên Quang Tuấn - Ảnh: chụp màn hình

Tiếp đó, Hứa Minh Đạt thắc mắc: "Nếu một người phụ nữ 40-50 tuổi nhưng lại yêu một anh chàng 20 tuổi thì đó có phải là tình yêu mù quáng nhưng có tính toán hay không?".

Lê Hoàng nêu lên quan điểm của mình: "Phụ nữ 50 tuổi yêu trai 20 tuổi đáng thương hơn là đáng trách bởi khi đó, một là người phụ nữ đã trải qua đổ vỡ gia đình. Hai là họ chưa bao giờ gặp được một chàng trai cho mình nên khi vớ được một chàng trai trẻ như thế thì sẽ yêu theo kiểu nửa bồ, nửa bạn, thậm chí là nửa con, xem người đàn ông đó như là con trai để quan tâm, chăm sóc".

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