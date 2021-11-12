Tới thăm cố nghệ sĩ Chí Tài, dân tình lại nằng nặc 'nhờ' em trai Hoài Linh làm giúp điều này

Sau khi qua Mỹ, Dương Triệu Vũ đã đến thăm cố nghệ sĩ Chí Tài.

Mới đây, trên trang cá nhân Dương Triệu Vũ đăng tải hình ảnh đến thăm mộ Chí Tài tại Mỹ. Nam ca sĩ xúc động khi đứng trước mộ đàn anh, nghẹn ngào nhớ đến ca khúc "Em ở đâu" của cố nghệ sĩ.

Nam ca sĩ bày tỏ: "Qua đến Cali phải tìm đến thăm ông anh Chí Tài… thấy 'nhà' anh view đẹp quá, nguyên cái đồi và thung lũng thật đẹp sau lưng… chắc anh thích lắm".

Dương Triệu Vũ đăng tải hình ảnh đến thăm mộ Chí Tài tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Sau khi bài viết này được đăng tải, một số khán giả đã nhắn nhủ em trai Hoài Linh thăm thêm một nghệ sĩ nữa đó chính là Phi Nhung dưới phần bình luận. Cụ thể như: "Ước gì ca sĩ Phi Nhung cũng làm thế để lâu lâu bạn bè người hâm mộ đến viếng để tưởng nhớ đến", "Thương chú Chí Tài quá, cả Chị Phi Nhung nữa. Chúc anh và các nghệ sĩ luôn thật nhiều sức khoẻ để tiếp tục cống hiến ạ", "Thắp giùm nén nhang cho chị Nhung với nha", "Mong anh Chí Tài ở đó linh thiêng tìm được chị Nhung để an ủi chở che cho chị khỏi cô đơn", "Chú Vũ nhớ qua thăm mẹ Nhung nữa nha chú, chắc mẹ sẽ vui lắm"...

Cư dân mạng nhắn nhủ với nam ca sĩ - Ảnh: chụp màn hình

Trước đó, nam ca sĩ bất ngờ thông báo đang trên chuyến bay rời Việt Nam sang Mỹ. Đồng thời, anh cũng chia sẻ sức khỏe của Hoài Linh không được tốt. Được biết, sau lễ tang của bố ruột, Dương Triệu Vũ đã thay mặt danh hài Hoài Linh gửi lời cảm tạ, tri ân những người trong tang lễ vừa diễn ra.

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