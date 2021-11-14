'Bà trùm Đại Nam' tuyên bố 'đanh thép': 'Tôi sẽ đi thử ADN để khởi kiện với Vy Oanh'

Mới đây, sau sau lời thách thức của Vy Oanh, bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố sẽ thử ADN giữa ông Dũng 'lò vôi' với con trai Hằng Hữu.

Chiều ngày 14/11, vợ chồng CEO Đại Nam đã có buổi livestream. Tại đây, ông Dũng "lò vôi" bất ngờ bị hỏi về việc bị ca sĩ Vy Oanh từng yêu cầu rằng xét nghiệm ADN giữa ông cậu con trai Hằng Hữu và 20 người đàn ông khác. Song, ông Dũng hoàn toàn cho rằng Hằng Hữu là bản sao của ông lúc bé. Đồng thời, niềm tin của ông dành cho gia đình rất quan trọng.

Bà Phương Hằng cũng khẳng định "chắc nịnh" rằng: "Cô ấy nói anh với Hữu phải đi thử ADN với 20 người đàn ông nữa, đây là vấn đề pháp lý và tôi sẽ đi thử ADN để tôi khởi kiện với Vy Oanh".

Buổi livestream nói về việc thử ADN giữa ông Dũng Lò Vôi và con trai Hằng Hữu - Ảnh: chụp màn hình

Trước đó, khi bị CEO Đại Nam yêu cầu đi thử ADN của các con với chồng, Vy Oanh đã có những phản ứng khá gay gắt trên trang cá nhân của mình. Đồng thời, "giọng ca Đồng xanh" còn phản bác: "Mình khẳng định gia đình mình một dòng máu đỏ da vàng một bố một mẹ, chứ không phải Hợp chủng quốc Hoa Kỳ như nhà ai đó nha, sao lại suy bụng ta ra bụng người rồi bắt nhà người ta rồng rắn làm theo ý mình vậy nhỉ? CEO rác nghĩ sao nếu bỗng một ngày đẹp trời tôi bắt bé út của bà phải đi xét nghiệm ADN với chồng bà và 20 người đàn ông khác?".

Cuộc chiến giữa Vy Oanh và nữ CEO Đại Nam vẫn chưa đến hồi kết - Ảnh: Internet

Hiện tại, màn khẩu chiến của CEO Đại Nam và ca sĩ Vy Oanh vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý của nhiều cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-trum-dai-nam-tuyen-bo-danh-thep-toi-se-di-thu-adn-de-khoi-kien-voi-vy-oanh-436401.html