Dàn sao 'phủ đen' tham dự lễ chung thất của Phi Nhung: Ca sĩ Ngọc Sơn xúc động, NS Thanh Hằng ngậm ngùi nói lời tạm biệt trước di ảnh

Hậu trường 15/11/2021 14:44

Vào sáng ngày 15/11, nhiều sao Việt đã đến thăm viếng và không khỏi xúc động khi đứng trước di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung.

Vào sáng ngày 15/11, lễ chung thất cố ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại Chùa Pháp Vân (quận Tân Phú, TP.HCM). Sau 7 tuần nữ ca sĩ qua đời, gia đình tại Mỹ và những con nuôi tại Việt Nam đã tổ chức lễ thất để tưởng nhớ. 

Buổi lễ có sự góp mặt nhiều sao Việt như Ngọc Giàu, Phước Sang, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu, Trang Trần,... Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh và kiểm soát tình hình dịch bệnh, ban tổ chức hạn chế để người lạ tham dự mà chỉ đón tiếp những khách đã đăng ký đến viếng Phi Nhung từ trước.

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 Nghệ sĩ Phước Sang và nghệ sĩ Ngân Quỳnh xúc động trước di ảnh của cố ca sĩ - Ảnh: Vietnamnet
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Ngọc Sơn tới viếng thăm - Ảnh: Vietnamnet

Tổ chức lễ tại Việt Nam, không gian lễ chung thất được bố trí trang trọng, nhiều vòng hoa tươi và di ảnh của Phi Nhung được trưng bày xung quanh để mọi người tưởng niệm khi đến viếng. Đồng thời, các nghi lễ tưởng nhớ cố ca sĩ cũng được tổ chức rất long trọng và giữ gìn tôn nghiêm.

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 Di ảnh tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Vietnamnet
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 Không gian trang trọng tại chùa và các nghi lễ long trọng - Ảnh: Vietnamnet

Hiện tại, tro cốt của cố ca sĩ Phi Nhung đang được con gái thờ cúng ở Mỹ. Còn tại xứ sở cờ hoa, Wendy Phạm và gia đình cùng rất nhiều khán giả đã có mặt ở tịnh xá để đọc kinh và cầu nguyện cho cố ca sĩ trong ngày lễ chung thất hôm nay. Đặc biệt, NS Thoại Mỹ cùng nhiều sao Việt đang sống ở Mỹ cũng tranh thủ đến thăm viếng cố ca sĩ.

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Từ khóa:   cố ca sĩ Phi Nhung sao Việt lễ chung thất Phi Nhung

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