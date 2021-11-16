Nhìn gia đình quây quần trước di ảnh, Thuý Nga lòng 'quặn thắt': 'Có lẽ Phi Nhung đã siêu thoát về đất Phật'

Hậu trường 16/11/2021 11:44

Tròn 49 ngày Phi Nhung ra đi, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, khán giả đã đến thăm, cầu nguyện cho Phi Nhung ra đi thanh thản.

Sáng 15/11, lễ chung thất của cố ca sĩ Phi Nhung diễn ra ở cả hai địa điểm - Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong buổi lễ này, gia đình, người thân và đồng nghiệp đều xuất hiện để viếng thăm, dành những lời chia sẻ và cầu nguyện cho cố ca sĩ được thanh thản miền đất Phật.

Mới đây, trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga cũng đã nghẹn ngào chia sẻ lại khoảnh khắc thiêng liêng khi anh đến thắp hương cho cố ca sĩ Phi Nhung trong lễ chung thất: "Hôm nay là đúng 49 ngày thất của ca sĩ Phi Nhung. Buổi sáng các quý chư Tăng, các cô chú Phật Tử, khán giả ghé về làm Lễ đông lắm. Sáng mình ghé viếng PN một bận, tới chiều tối mình lại cùng vợ chồng Haylee Hiệp Phố Nguyễn ghé viếng một bận nữa mới biết con gái Wendy cùng gia đình con cháu Phi Nhung vẫn ở trong Tịnh xá Giác An từ sáng tới tối vẫn chưa về vì phải tiếp các quý khán giả từ các nơi về viếng thăm thắp nén hương cho Phi Nhung rất đông".

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Danh hài Thúy Nga nghẹn ngào chia sẻ lại khoảnh khắc thiêng liêng khi anh đến thắp hương cho cố ca sĩ - Ảnh: chụp màn hình
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Cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Khi chứng kiến hình ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung, người đồng nghiệp thân thiết đã không kìm được nỗi xúc động. Thuý Nga bộc bạch: "Nhìn cái cảnh cả nhà vẫn cứ quây quần bên ban thờ của Phi Nhung thấy ấm áp lạ lùng. Chắc linh hồn của Phi Nhung sẽ vui, có lẽ Phi Nhung đã siêu thoát về đất Phật".

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Nhiều đồng nghiệp, bạn bè, khán giả đã đến thăm và cầu nguyện cho cố ca sĩ ra đi thanh thản - Ảnh: FBNV
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Gia đình quây quần bên ban thờ cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, tại chùa Pháp Vân, đông đảo các nghệ sĩ đã đến và hát tặng cố ca sĩ Phi Nhung ở phương trời xa. Ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi đã thể hiện ca khúc Liên Hoa vì đối với cô, tiền bối Phi Nhung như một đoá hoa sen trắng và luôn toả hương cho đời. 

Ngoài ra, ca sĩ Vy Oanh cũng khóc nấc khi hát Còn Tuổi Nào Cho Em. Tất cả đều đồng lòng và gửi tới cố ca sĩ tình yêu thương trân thành, sâu sắc nhắc. Ai cũng muốn Phi Nhung hiểu rằng, dù cô ở đâu thì giọng ca của cô vẫn luôn sống mãi trong trái tim của đồng nghiệp và khán giả yêu mến.

Đến thắp nhang lễ 49 ngày của ca sĩ Phi Nhung, Trấn Thành vẫn giữ nguyên cách xưng hô từng gây tranh cãi dữ dội

Đến thắp nhang lễ 49 ngày của ca sĩ Phi Nhung, Trấn Thành vẫn giữ nguyên cách xưng hô từng gây tranh cãi dữ dội

Dù khá bận rộn với công việc nhưng Trấn Thành vẫn tranh thủ ghé nhà Phi Nhung, thắp nhang đưa tiễn người bạn quá cố.

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