Nhìn gia đình quây quần trước di ảnh, Thuý Nga lòng 'quặn thắt': 'Có lẽ Phi Nhung đã siêu thoát về đất Phật'

Sáng 15/11, lễ chung thất của cố ca sĩ Phi Nhung diễn ra ở cả hai địa điểm - Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong buổi lễ này, gia đình, người thân và đồng nghiệp đều xuất hiện để viếng thăm, dành những lời chia sẻ và cầu nguyện cho cố ca sĩ được thanh thản miền đất Phật.

Mới đây, trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga cũng đã nghẹn ngào chia sẻ lại khoảnh khắc thiêng liêng khi anh đến thắp hương cho cố ca sĩ Phi Nhung trong lễ chung thất: "Hôm nay là đúng 49 ngày thất của ca sĩ Phi Nhung. Buổi sáng các quý chư Tăng, các cô chú Phật Tử, khán giả ghé về làm Lễ đông lắm. Sáng mình ghé viếng PN một bận, tới chiều tối mình lại cùng vợ chồng Haylee Hiệp Phố Nguyễn ghé viếng một bận nữa mới biết con gái Wendy cùng gia đình con cháu Phi Nhung vẫn ở trong Tịnh xá Giác An từ sáng tới tối vẫn chưa về vì phải tiếp các quý khán giả từ các nơi về viếng thăm thắp nén hương cho Phi Nhung rất đông".