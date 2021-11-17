Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tiếp tục có tiết lộ sốc về cuộc sống "địa ngục" trước khi ly hôn chồng đại gia.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Đại dương 2014 - Đặng Thu Thảo đã viết tâm thư dài gửi đến chồng cũ sau khi vén màn cuộc hôn nhân nhiều góc khuất. Đáng chú ý, nàng Hậu tiết lộ từng chết lâm sàng khi bị chồng cũ và bồ nhí ngược đãi. Mở đầu bức tâm thư, cô viết: "Bỏ chạy khỏi anh là sự lựa chọn đúng nhất trong cuộc đời em. Chọn anh là sai lầm, là nỗi đau và là niềm xấu hổ không chỉ của riêng em mà là của gia đình em". Đồng thời, cô tố chồng cũ mượn tiền vợ và bố mẹ vợ để làm ăn nhưng lấy lý do làm đám cưới bị lỗ nên không trả lại. Lúc Đặng Thu Thảo làm ra tiền thì chồng cũ nói chuyện bình thường, khi bầu bí không đi làm được thì bị chồng và nhà nội bỏ mặc.

Nguyên văn chia sẻ trên trang cá nhân của Thu Thảo - Ảnh: Chụp màn hình Sốc nhất là việc Đặng Thu Thảo tố từng bị bồ nhí của chồng khủng bố tinh thần, lại thêm chồng về đánh đập khiến cô có lúc trầm cảm đến nỗi chết lâm sàng. Cô bức xúc bày tỏ: "Anh bảo ly hôn tự nuôi con nhưng lúc đó em không có nổi 100 ngàn trong túi thì làm sao nuôi con và em đã cố gắng chịu đựng vì con mà im lặng sống tiếp với anh trong địa ngục vì bồ anh khủng bố mỗi ngày và có lúc đỉnh điểm em đã lăn ra chết lâm sàng anh nhớ không?"

Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân trước khi ly hôn - Ảnh: FBNV Vì không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy nên Đặng Thu Thảo đã đề nghị ly hôn. Song, chồng cũ lại yêu cầu cô tự nuôi con. Lúc đó vì không có tài chính nên Đặng Thu Thảo đã phải quỳ dưới chân chồng cũ để van xin anh phụ giúp nuôi con nhưng vẫn bị gây khó dễ. Đến nỗi, nàng hậu từng có ý định bán máu để có tiền nuôi con. Cô bộc bạch: "Quyết định ly hôn trong túi không có tiền em đã năn nỉ anh, muốn quý xuống chân anh để anh phụ em nuôi con và anh có nói sẽ cho con mỗi đứa 4 triệu nhưng anh chia ra mỗi tuần đưa 2 triệu nuôi con chứ không đưa hết mỗi tháng 1 lần. Anh biết không 2 triệu nuôi 2 con khó lắm em cố gắng tiết kiệm hết mức nhưng vẫn rất khó khăn có lúc thiếu tiền em suy nghĩ sẽ đi bán máu lo cho con nhưng vì sức khoẻ yếu thêm bệnh trầm cảm chưa hết". 2 nhóc tỳ sinh đôi của Đặng Thu Thảo và chồng cũ đại gia - Ảnh: FBNV Ngoài ra, lý do Đặng Thu Thảo phanh phui những điều này là bởi vì thời gian qua chồng cũ đã liên tục đưa ra những thông tin sai sự thật. Song song đó, chồng cũ cũng trả lời đó là lời nói một chiều và anh sẵn sàng ra toà nếu vợ cũ tiếp tục nói sai sự thật về anh. Hiện vụ ly hôn đình đám làng giải trí Việt vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Sau lùm xùm nợ nần của chồng cũ, Kim Thư chi hẳn chục triệu để làm một điều ý nghĩa Trên trang cá nhân, Kim Thư vừa có bài đăng trên trang cá nhân thông báo vừa chi tiền túi 10 triệu để làm một điều vô cùng ý nghĩa.

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