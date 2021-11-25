Lý do gì khiến Trịnh Kim Chi không kêu gọi quyên góp cho Thương Tín dù trước đó liên tục đứng ra giúp đỡ đàn anh?

Hậu trường 25/11/2021 09:53

Hiện tại, nam diễn viên Thương Tín vẫn đang ở trong căn nhà trọ 20m2 tại TP.HCM nhưng nợ tiền nhà nhiều tháng, được chủ nhà cho khất. Vợ con đã bỏ đi không tung tích gì.

Từng là tài tử đình đám màn ảnh Việt, diễn viên Thương Tín phải chịu cảnh ốm đau, bệnh tật, sống nghèo khổ đến mức không nuôi nổi vợ con. Sau khi đột quỵ, vì thương cảm cho hoàn cảnh của nam tài tử vang bóng một thời, đông đảo anh em nghệ sĩ và khán giả đã chung tay quyên góp thông qua số tài khoản của NSƯT Trịnh Kim Chi để giúp đỡ Thương Tín.

Sau 3 đợt quyên góp, Trịnh Kim Chi công bố Thương Tín được nhận hơn 400 triệu đồng. Thế nhưng chỉ sau khoảng nửa năm, gia đình ông tiếp tục rơi vào túng quẫn. Hiện tại, nam diễn viên vẫn đang ở trong căn nhà trọ 20m2 tại TP.HCM nhưng nợ tiền nhà nhiều tháng, được chủ nhà cho khất. Vợ con đã bỏ đi không tung tích gì.

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Nam diễn viên Thương Tín từng là tài tử đình đám màn ảnh Việt - Ảnh: Internet

Trước tình cảnh của nam tài tử Biệt động Sài Gòn, không ít người đặt câu hỏi về việc giúp đỡ. Trịnh Kim Chi cho hay: "Tôi vẫn thỉnh thoảng gọi điện, hỏi thăm anh Thương Tín. Những ngày gần đây cũng có nhiều mạnh thường quân, người hâm mộ, thậm chí cả ngân hàng gọi tới cho tôi bày tỏ mong muốn giúp đỡ anh Tín. Tuy nhiên, tôi muốn gọi để xác nhận lại địa chỉ và một số thông tin để chia sẻ với những người muốn giúp đỡ anh, nhưng rất khó gọi được cho anh. Tôi cũng có liên hệ với vợ anh Thương Tín, nhưng cũng không được".

Với nữ nghệ sĩ, bất cứ ai liên hệ nhằm muốn giúp anh Thương Tín, cô sẽ đều hỗ trợ thông tin, số điện thoại để mọi người có thể dễ dàng làm việc trực tiếp với nam diễn viên.

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NSƯT Trịnh Kim Chi rất nhiệt tình giúp đỡ sau khi nghe tin 'đàn anh' Thương Tín đột quỵ - Ảnh: Internet

Đồng thời, cô khẳng định là không hề có chuyện bỏ rơi nghệ sĩ Thương Tín. Nữ nghệ sĩ cho hay, chị không lên tiếng kêu gọi ủng hộ Thương Tín như hồi tháng 2/2021 là có lý do riêng: "Thời gian gần đây đã vào dịp cuối năm nên tôi khá bận rộn với công việc riêng. Hơn nữa, trước đây anh Thương Tín bệnh, phải nằm trên giường, thì tôi đứng ra làm trung gian kêu gọi giúp đỡ anh ấy. Bây giờ anh Thương Tín có thể trực tiếp gặp gỡ, làm việc với các mạnh thường quân nên tôi không cần đứng ra nữa".

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Nam diễn viên  hiện phải chịu ảnh ốm đau, bệnh tật, sống nghèo khổ đến mức không nuôi nổi vợ con - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Trịnh Kim Chi còn chia sẻ rằng có 1 ngân hàng gọi điện cho tôi và nói muốn hỗ trợ anh Tín 10 triệu đồng, nhưng bên ngân hàng không gọi được cho nam diễn viên Thương Tín. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Sáng nay, một nhà hảo tâm cũng báo lại với tôi rằng đã liên hệ được với anh Thương Tín và đến gặp trực tiếp anh ấy rồi. Mong là anh Thương Tín sẽ nhận được sự trợ giúp cần có từ các mạnh thường quân này".

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Từ khóa:   diễn viên Thương Tín Á hậu Trịnh Kim Chi sao Việt

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