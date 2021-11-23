Tình nguyện chống dịch Covid-19, Quyền Linh sụt tận 12 kí: 'Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh đau thương lại hiện ra trước mắt'

Hậu trường 23/11/2021 09:57

Sau 5 tháng hỗ trợ đồng bào chống dịch COVID-19, MC Quyền Linh bắt đầu trở lại công việc của mình và chia sẻ những câu chuyện của mình khiến khán giả nể phục.

Mới đây, Quyền Linh trở lại với công việc MC quen thuộc của mình. Tại chương trình truyền hình mà anh đang dẫn dắt, nam MC đã có dịp chia sẻ những câu chuyện trong nhiều tháng ngày hỗ trợ chống dịch COVID-19

Anh cho biết mình đã thay đổi khá nhiều về ngoại hình: "Trong mấy tháng dịch vừa qua, tôi đã sụt 12kg. Lúc trước, tôi béo lắm, nặng hơn 95 kg nhưng hiện tại còn có 82 kg. Tôi sụt mất 12 kg do thiếu ngủ, lo lắng và ăn uống thất thường. Tuy nhiên, tôi không coi đó là cái mất, mà nghĩ đây mới chính là cái được. Tôi nhận được nhiều hơn trong chuyến đi chống dịch vừa qua vì ngoài việc góp một phần sức cho cộng đồng, tôi còn được gầy đi. Nhờ đó nên trông tôi đẹp trai hơn.

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Diện mạo mới của MC Quyền Linh sau 5 tháng hỗ trợ đồng bào chống dịch COVID-19 - Ảnh: Internet

Bộc bạch nhiều hơn với khán giả và đồng nghiệp về quyết định tham gia chống dịch, anh cho hay: "Một khi xác định tham gia chống dịch là tôi đã chấp nhận ngày mai tôi không còn nữa. Suốt mấy tháng chống dịch, tôi toàn sống chung với F0, đã từng bế trên tay bệnh nhân F0, từng chứng kiến F0 ra đi ngay bên cạnh mình. Tới tận hôm nay, tôi vẫn không ngủ được vì quá ám ảnh, cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh đau thương lại hiện ra trước mắt". 

Bên cạnh đó, nam MC cũng không quên bày tỏ niềm cảm thông của mình dành cho những chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.

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Nam MC mang nhu yếu phẩm đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch -  Ảnh: Internet

Chứng kiến những sự việc như vậy, cho đến hiện tại Quyền Linh vẫn không ngủ được vì quá ám ảnh, cứ nhắm mắt lại là thấy cảnh đau thương hiện ra trước mắt. Anh tâm sự: "Nhiều người nói tôi làm tình nguyện để đánh bóng tên tuổi nhưng họ không hiểu rằng, sẽ không một ai đưa mạng sống, tính mạng của mình ra để đánh đổi như thế. Suốt thời gian tham gia hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tôi chưa một lần rơi nước mắt vì bản thân vất vả. Tuy nhiên, tôi đã nhiều lần bật khóc khi chứng kiến khung cảnh những khu phố chỉ còn những tiếng khóc của trẻ con, những con hẻm chỉ còn lại một vài người lớn tuổi vì quá nhiều người đã ra đi".

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Từ khóa:   MC Quyền Linh chống dịch COVID-19 Sao Việt

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