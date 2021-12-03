Các hàng quán, cơ sở kinh doanh thuộc cấp độ dịch 1,2 tại TP.HCM hoạt động 'bình thường mới'

Xã hội 03/12/2021 18:11

TP.HCM bỏ quy định các cơ sở kết thúc hoạt động trước 22 giờ hằng ngày. Với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch 1 và 2, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường mới.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người lao động, xét đề xuất của Sở Công Thương, UBND TP.HCM chỉ đạo tiếp tục thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31/12 và tuân thủ các điều kiện theo Công văn 3818 ngày 16/11/2021 của UBND TP.HCM. Đồng thời, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động mà không bị giới hạn thời gian là ngưng trước 22 giờ hằng ngày.

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TP.HCM cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động - Ảnh: Internet

Các cơ sở kết thúc hoạt động trước 22 giờ hằng ngày, nay TP.HCM bỏ quy định này:

Với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch 1 và 2, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường mới.

Với địa bàn được đánh giá cấp độ 3, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ ăn, uống tại chỗ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm; không được bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn.

Với địa bàn được đánh giá cấp độ 4, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi, không phục vụ ăn, uống tại chỗ.

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TP.HCM cũng bỏ quy định phải kết thúc hoạt động trước 22 giờ hằng ngày - Ảnh: người lao động

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có phục vụ đồ uống có cồn. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch.

Sau thời gian thực hiện thí điểm, UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm gửi Sở Công Thương tổng hợp trước ngày 31/12, đề xuất UBND TP.HCM.

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Từ khóa:   cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ cho phép hoạt động

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