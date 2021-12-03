NÓNG: Thêm quốc gia Đông Nam Á phát hiện ca nhiễm Omicron, đã tiêm chủng đầy đủ

Xã hội 03/12/2021 16:23

Biến chủng Omicron tiếp tục lan ra nhiều nơi trên thế giới. Singapore và Malaysia là những quốc gia Đông Nam Á đầu tiên xác nhận phát hiện ca nhiễm.

Theo thông tin từ VTC News, Malaysia đã phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên, Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin cho biết ngày 3/12.

Ca bệnh là một sinh viên nước ngoài, 19 tuổi bay từ Nam Phi, quá cảnh ở Singapore và tới Malaysia hôm 19/11. 

Sinh viên trên không có triệu chứng, đã tiêm chủng đầy đủ. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Singapore, sinh viên này di chuyển tới trường đại học ở Perak cùng 4 người khác và cách ly tại đây. 

Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy nữ sinh viên dương tính với COVID-19. Tài xế taxi và 4 người còn lại cho kết quả âm tính. 

Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết, các trường hợp tiếp xúc gần với nữ sinh trên sẽ làm thêm xét nghiệm PCR trong hôm nay. 

Ông Khairy cũng lưu ý rằng ca nhiễm Omicron tới Malaysia trước khi Nam Phi thông báo ca nhiễm biến chủng này đầu tiên với WHO.

NÓNG: Thêm quốc gia Đông Nam Á phát hiện ca nhiễm Omicron, đã tiêm chủng đầy đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Hôm 1/12, Bộ Y tế Malaysia cho biết nước này sẽ tạm thời cấm nhập cảnh đối với hành khách đến từ 8 quốc gia châu Phi được xác định đã xuất hiện biến thể Omicron hoặc có nguy cơ cao.

Ngoài lệnh cấm nhập cảnh, Malaysia hoãn kế hoạch thiết lập làn đi lại cho người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 với những nước nói trên và tạm dừng các biện pháp chuyển sang giai đoạn xác định COVID-19 là bệnh đặc hữu.

Tới nay, Malaysia là quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron. Trước đó, vào ngày 2/12, Bộ Y tế Singapore (MOH) cho biết 2 hành khách tới nước này từ Nam Phi trên chuyến bay của hãng Singapore Airlines đã có xét nghiệm ban đầu cho thấy dương tính với biến chủng Omicron.

"Cả hai ca nhiễm đều đã được cách ly khi tới Singapore hôm 1/12 và không tiếp xúc với cộng đồng", theo MOH.

Trong ngày 3/12, Bộ Y tế Sri Lanka cũng cho biết họ vùa xác định một công dân nước này trở về từ Nam Phi gần đây đã nhiễm biến chủng Omicron.

Nhờ sự cảnh giác, chúng tôi đã xác định một bệnh nhân mắc biến chủng Omicron sau khi giải trình tự gene trong phòng thí nghiệm. Chúng ta không cần phải hoảng sợ về điều này. Chúng ta đang ứng phó với tình hình”, tiến sĩ Hemantha Herath, Phó giám đốc Cơ quan Y tế Sri Lanka nói với báo giới.

Cùng ngày, Australia ghi nhận một sinh viên không có lịch sử du lịch nước ngoài dương tính với biến chủng Omicron - ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên ở nước này với biến chủng mới.

Trường hợp này được phát hiện ở thành phố Sydney giữa lúc Australia đã ban bố lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài và hạn chế các chuyến bay từ miền Nam châu Phi - nơi những ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên được phát hiện, theo AFP.

Được phát hiện lần đầu tại miền Nam châu Phi, biến chủng Omicron được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá là có nguy cơ làm gia tăng ca nhiễm. Biến chủng mới của Covid-19 đã gây ra tình trạng báo động trên toàn cầu và khiến nhiều nước đóng cửa biên giới với một số quốc gia.

Tới nay, thế giới còn chưa có nhiều thông tin về Omicron. Biến chủng này đã xuất hiện ở nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới như Mỹ, Phần Lan, Hy Lạp, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada, Anh, Đức, Pháp, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Áo, Italy, Israel, Hong Kong, Botswana…

NÓNG: TP.HCM thí điểm dạy học trực tiếp, cho học sinh lớp 1, 9, 12 đến trường từ ngày 13/12

NÓNG: TP.HCM thí điểm dạy học trực tiếp, cho học sinh lớp 1, 9, 12 đến trường từ ngày 13/12

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, thành phố thí điểm cho học sinh các lớp 1, 9, 12 đi học trở lại từ ngày 13/12, thời gian thực hiện là 2 tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   biến chủng Omicron biến chủng omicron lan ra nhiều quốc gia biến chủng omicron nguy hiểm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 43 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số