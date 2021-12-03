NÓNG: Thêm quốc gia Đông Nam Á phát hiện ca nhiễm Omicron, đã tiêm chủng đầy đủ

Ca bệnh là một sinh viên nước ngoài, 19 tuổi bay từ Nam Phi, quá cảnh ở Singapore và tới Malaysia hôm 19/11.

Theo thông tin từ VTC News, Malaysia đã phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên, Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin cho biết ngày 3/12.

Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy nữ sinh viên dương tính với COVID-19. Tài xế taxi và 4 người còn lại cho kết quả âm tính.

Sinh viên trên không có triệu chứng, đã tiêm chủng đầy đủ. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Singapore, sinh viên này di chuyển tới trường đại học ở Perak cùng 4 người khác và cách ly tại đây.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết, các trường hợp tiếp xúc gần với nữ sinh trên sẽ làm thêm xét nghiệm PCR trong hôm nay.

Ông Khairy cũng lưu ý rằng ca nhiễm Omicron tới Malaysia trước khi Nam Phi thông báo ca nhiễm biến chủng này đầu tiên với WHO.

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Hôm 1/12, Bộ Y tế Malaysia cho biết nước này sẽ tạm thời cấm nhập cảnh đối với hành khách đến từ 8 quốc gia châu Phi được xác định đã xuất hiện biến thể Omicron hoặc có nguy cơ cao.

Ngoài lệnh cấm nhập cảnh, Malaysia hoãn kế hoạch thiết lập làn đi lại cho người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 với những nước nói trên và tạm dừng các biện pháp chuyển sang giai đoạn xác định COVID-19 là bệnh đặc hữu.

Tới nay, Malaysia là quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron. Trước đó, vào ngày 2/12, Bộ Y tế Singapore (MOH) cho biết 2 hành khách tới nước này từ Nam Phi trên chuyến bay của hãng Singapore Airlines đã có xét nghiệm ban đầu cho thấy dương tính với biến chủng Omicron.

"Cả hai ca nhiễm đều đã được cách ly khi tới Singapore hôm 1/12 và không tiếp xúc với cộng đồng", theo MOH.

Trong ngày 3/12, Bộ Y tế Sri Lanka cũng cho biết họ vùa xác định một công dân nước này trở về từ Nam Phi gần đây đã nhiễm biến chủng Omicron.

“Nhờ sự cảnh giác, chúng tôi đã xác định một bệnh nhân mắc biến chủng Omicron sau khi giải trình tự gene trong phòng thí nghiệm. Chúng ta không cần phải hoảng sợ về điều này. Chúng ta đang ứng phó với tình hình”, tiến sĩ Hemantha Herath, Phó giám đốc Cơ quan Y tế Sri Lanka nói với báo giới.

Cùng ngày, Australia ghi nhận một sinh viên không có lịch sử du lịch nước ngoài dương tính với biến chủng Omicron - ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên ở nước này với biến chủng mới.

Trường hợp này được phát hiện ở thành phố Sydney giữa lúc Australia đã ban bố lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài và hạn chế các chuyến bay từ miền Nam châu Phi - nơi những ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên được phát hiện, theo AFP.

Được phát hiện lần đầu tại miền Nam châu Phi, biến chủng Omicron được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá là có nguy cơ làm gia tăng ca nhiễm. Biến chủng mới của Covid-19 đã gây ra tình trạng báo động trên toàn cầu và khiến nhiều nước đóng cửa biên giới với một số quốc gia.

Tới nay, thế giới còn chưa có nhiều thông tin về Omicron. Biến chủng này đã xuất hiện ở nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới như Mỹ, Phần Lan, Hy Lạp, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada, Anh, Đức, Pháp, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Áo, Italy, Israel, Hong Kong, Botswana…