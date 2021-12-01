NÓNG: TP.HCM thí điểm dạy học trực tiếp, cho học sinh lớp 1, 9, 12 đến trường từ ngày 13/12

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, thành phố thí điểm cho học sinh các lớp 1, 9, 12 đi học trở lại từ ngày 13/12, thời gian thực hiện là 2 tuần.

Theo Tuổi Trẻ Online, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

UBND TP.HCM chia việc cho học sinh đi học trở lại thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn từ ngày 13/12 đến 25/12, thành phố thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp với tất cả học sinh lớp 1, 9 và 12. Trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường từ tuần thứ 2.

Riêng ở huyện Cần Giờ, trường Mầm non Thạnh An, Tiểu học Thạnh An, THCS-THPT Thạnh An, học sinh tất cả khối lớp học trực tiếp từ ngày 13/12.

UBND TP chỉ đạo từ ngày 27-12 sẽ tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 2 tuần thí điểm dạy học trực tiếp. Căn cứ kết quả này, Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND TP xem xét việc quyết định tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn TP từ ngày 3-1-2022.

Cũng theo kế hoạch trên của UBND TP.HCM, nguyên tắc tổ chức cho học sinh đi học lại là: trường THPT hoạt động theo cấp độ dịch của TP.HCM, các cơ sở giáo dục còn lại hoạt động theo cấp độ dịch của TP Thủ Đức hoặc quận, huyện nơi trường trú đóng.

Ảnh minh họa: Internet

Ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp trước ở những trường có điều kiện cơ sở vật chất tốt, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống COVID-19.

UBND TP chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuyển trạng thái tổ chức dạy học theo cấp độ dịch được công bố vào sáng thứ hai hằng tuần do UBND TP công bố. Trong đó, các cá nhân tham gia dạy và học trực tiếp không thuộc diện phải cách ly y tế để phòng chống dịch.

Riêng học sinh, giáo viên đến từ vùng đỏ phải thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế.

UBND TP cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng và hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án phòng chống dịch trước ngày 3-12. Trước khi mở cửa trường, các cơ sở giáo dục phải được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của TP Thủ Đức và các quận, huyện kiểm tra, thẩm định kế hoạch, phương án phòng chống dịch khi dạy học trực tiếp.

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