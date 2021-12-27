Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 25/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã bắt khẩn cấp nghi phạm V.N.Q.T. (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi bạo hành , đánh đập dẫn đến một bé gái tử vong.

Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ của Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 22 xuống bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h45 tối 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện (đóng tại phường 22, quận Bình Thạnh) với nội dung bệnh viện có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Kiểm tra thi thể, bác sĩ ghi nhận cháu bé có những vết bầm lớn nhiều nơi trên cơ thể, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá, mờ cũ trên vùng mặt. Từ những vết thương và mảng thâm, bầm trên cơ thể bé, cơ quan chức năng nghi vấn cháu bé bị đánh đập dẫn đến tử vong.

Những vết bầm lớn được xác định xuất hiện trên cơ thể bé gái 8 tuổi khi nhập viện - Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ việc, VietNamNet đưa tin, bé A. là con riêng của ông T. Còn ông T. đang chung sống như vợ chồng với V.N.Q.T. Công an khám nghiệm hiện trường là căn hộ mà bé A. sống cùng cha ruột và "dì ghẻ", thu giữ nhiều vật dụng nghi là bà T. dùng để đánh bé A.

Dẫn tin từ VTC News, theo lời kể của anh B. sinh sống ngay dưới căn hộ của gia đình bé A., từ tháng 9/2020, anh đã nghe tiếng ồn ào, la hét ở căn hộ tầng trên. Do vợ chồng anh có nuôi chó và rất yêu quý động vật nên lúc đầu cứ nghĩ rằng gia đình phía trên đang đánh, la mắng chó.

"Vợ tôi phản ánh với bảo vệ của tòa nhà, bảo vệ nói đó không phải đánh chó, mà là đánh con. Lúc nghe vậy, tôi cũng bức xúc lắm, tôi hỏi sao các anh không lên xem sao và can thiệp thì họ nói các gia đình xung quanh cũng phản ánh rất nhiều và đã lên can thiệp rồi. Sau đó, tôi mới biết vợ đó là vợ thứ hai của bố cháu bé", anh B.nói.

Theo anh B., trong giai đoạn dịch ở TP.HCM bùng phát, vợ chồng anh làm việc tại nhà nên ngày nào, tuần nào cũng nghe tiếng ầm ầm, tiếng la hét ở trên nhà bé A.

"Ban ngày cũng có, ban đêm cũng có, trước khi đi ngủ cũng có. Lúc đó tôi cũng nghĩ vợ chồng cãi nhau hay gì thôi, nhưng sau mới biết là đánh bé. Cái kiểu chửi và đánh nó quen thuộc đến nỗi tôi nghe là biết liền. Nó nhiều đến mức như vậy luôn", anh B. kể.

Hàng xóm nhà bé A - Ảnh: VTC News

Hôm xảy ra sự việc bé gái tử vong, vợ chồng anh B. đang có mặt tại nhà, lúc đó vợ anh B. đang giặt và phơi quần áo ngoài ban công.

"Vợ tôi chạy vô nói trên nhà có chuyện gì rồi. Hai vợ chồng chạy ra và nghe bà vợ nhà trên nói "con bé hình như nó không thở nữa rồi, gọi cấp cứu đi". Tôi nói vợ tôi phải gọi cho mấy anh bảo vệ ở dưới, họ trả lời trước đó khoảng 2 phút cũng có người gọi rồi. Lúc vợ chồng tôi xuống, bé đã được đưa đi, hỏi mấy anh bảo vệ, các anh bảo lúc đưa bé đi đã yếu lắm rồi", anh B. thuật lại.

Một người hàng xóm khác cho biết, thỉnh thoảng thấy bé đi đổ rác, trông bé rất dễ thương, ngoan hiền, lễ phép. Người này hỏi bố mẹ bé đâu, sao nhỏ vậy mà đi đổ rác, trong khi túi rác to, nặng, cửa phòng rác người lớn mở ra còn khó.

"10h30 đêm tôi đi vứt rác gặp con bé bé xíu đó, tôi hỏi con nhà ai ngoan thế, 10h30 đêm mẹ bắt đi vứt rác vẫn còn đi. Sự việc xảy ra tôi cũng không biết gì cho tới khi mọi người nói... Cùng tầng, nhưng gần như bên này chẳng bao giờ qua bên đó cả, chỉ đi vứt rác rồi về, nhưng hàng xóm phía bên đó và tầng dưới, tầng trên họ đều nghe thấy tiếng con bé la hét, khóc than", người hàng xóm này nói.

Cư dân tại chung cư này cũng bức xúc với cách xử lý của Ban quản lý tại đây. Họ cho rằng, trước đã phản ánh việc bé gái bị đánh đập nhiều lần, nhưng sự việc không được Ban quản lý giải quyết triệt để đến hôm nay thì xảy ra sự việc đau lòng.

"Mình không can thiệt được thì cũng phải gọi công an khu vực hoặc cơ quan bảo vệ trẻ em chứ. Nhưng Ban quản lý không làm mà tự giải quyết. Đây là mạng người và lại là trẻ em mà không được bảo vệ", một cư dân bức xúc nói.

Theo anh V. - anh trai của mẹ bé A. cho biết, vợ chồng em gái ly hôn được khoảng 1 năm nay, bé A. về ở với bố, còn em trai bé A. ở với mẹ. Từ tháng 12/2020 đến giờ mẹ bé A. không được gặp bé do bị bố ngăn cấm, thậm chí gọi điện cũng không được.

Khoảng trưa 22/12, em gái anh V. nhận được điện thoại của Công an quận Bình Thạnh báo việc bé A. đã chết. Khoảng 14h cùng ngày, anh và gia đình cũng biết chuyện và đi từ Vũng Tàu lên nhà xác.

Anh V. cho biết, trong biên bản khám nghiệm tử thi bé A. của cơ quan công an cho xem rất dài và nhiều nội dung, trong đó có nội dung cháu bị phù phổi, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím ở nách phải, nách trái, ở mông, bị rách ở đầu, ở mặt và có cạo tóc để khâu.

"Không chỉ lúc đó, mà tôi nghĩ trước đó cháu bị đánh đập rất nhiều do có nhiều vết thương đã được khâu lại. Sau khi nhận thi thể cháu, gia đình đưa đi hoả táng tại Bình Dương và đưa tro cốt về gửi ở chùa tại Vũng Tàu", anh V. nói.

Theo anh V., một số người dân tại chung cư nói cho anh biết về việc bé A. bị đánh đập và nghe tiếng khóc của bé rất nhiều lần. Khi bảo vệ lên hỏi, bố bé A. nói đây là chuyện riêng của gia đình, không có chuyện gì hết.

Anh V. cũng thông tin, trước đây, có một lần em gái anh đến gặp con ở trường thì bé A. khóc lóc, nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi! Mẹ không được đến thăm con đâu. Ba đã nói là mẹ không được gặp con mà. Mình nghe mình biết là nó rất sợ ba nó. Lúc đó mẹ bé mới khóc. Thấy mẹ khóc, bé A. nói: Mẹ đừng khóc, con không muốn mẹ khóc đâu, mẹ đừng làm A. buồn. Mẹ hứa với A. là mẹ đừng bao giờ khóc nữa nha!".

Anh V. cho hay, hiện gia đình anh chưa có thêm thông tin gì từ cơ quan công an, gia đình đang rất muốn biết rõ nguyên nhân cái chết thương tâm của cháu và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiện, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định bà V.N.Q.T. có dấu hiệu bạo hành, đánh đập bé gái dẫn đến tử vong nên đã bắt khẩn cấp bà T. để tiếp tục điều tra làm rõ.