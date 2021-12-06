Mới đây, cô Lý sống ở Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc đã đăng tải một đoạn video khiến cư dân mạng không khỏi sốc nặng. Theo đó, cô tiết lộ rằng mình đã trả số tiền lương rất cao cho bảo mẫu chăm sóc đứa con mới 2 tháng tuổi. Cô nói rằng, mình đối xử với người bảo mẫu này rất tốt nhưng đổi lại là sự bạo hành trẻ nhỏ.

Theo cô Lý, mức lương hàng tháng bảo mẫu này nhận được là 8.500 tệ (khoảng 30 triệu đồng). Sở dĩ người này nhận được mức lương cao như vậy là do người này có chứng chỉ trông trẻ chất lượng cao. Thế nhưng, cô không ngờ sự việc này lại xảy ra.

Trong video, mọi người có thể thấy được cảnh người này lắc đầu, chọc vào mắt đứa bé trong khi đang bế, thể hiện rõ sự tức giận. Khi thấy camera ghi lại cảnh này, cô Lý ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Khi sự việc được chia sẻ rầm rộ trên mạng và có cảnh sát can thiệp, phía công ty môi giới việc làm đã đứng ra xin lỗi, cam đoan người phụ nữ kia sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

Hiện tại, người bảo mẫu này đang bị công an tạm giam 15 ngày về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau khi video được chia sẻ, cư dân mạng đã bàn luận sôi nổi và để lại rất nhiều bình luận như:

"Bản thân tôi làm mẹ nên khi thấy cảnh tượng này thật không khỏi xót xa. Con mình thì cưng như trứng mỏng, đưa vào tay người khác lại bị hành hạ như vậy.

Dù có mệt đến đâu tôi cũng phải ráng chăm sóc con nhỏ. Tôi không thể tin tưởng bất kỳ người lạ nào. Người mẹ này bất cẩn quá, đã bao nhiêu trường hợp xảy ra như vậy rồi mà vẫn không nhìn đó lấy làm bài học.

Dù có thuê bảo mẫu thì người lớn cũng phải có mặt ở nhà. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không được rời khỏi tầm mắt của gia đình. Đừng quá tin tưởng vào bất kỳ ai."

Trường hợp bạo hành trẻ nhỏ không còn quá xa lạ nhưng mỗi khi sự việc này tái diễn vẫn không khỏi khiến mọi người xót xa. Hành vi của bảo mẫu kia thực sự không còn lời nào để bàn, nó quá tàn nhẫn. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng cần chú ý, dù có thuê người ngoài chăm sóc con mình thì cũng không nên phó thác hết mọi thứ cho họ.

Bên cạnh đó, bố mẹ cũng cần suy nghĩ kỹ, khi một đứa trẻ khóc bản thân chúng ta đôi lúc cũng sẽ tức điên lên. Vậy thì với người lạ, liệu họ có kiên nhẫn với đứa trẻ không có chút máu mủ nào với mình không? Không phải người nào cũng đủ bao dung và chịu đựng được tiếng khóc của trẻ con. Khi cáu giận, họ có thể làm một số hành động trút giận vào đứa trẻ. Bố mẹ cần đặc biệt chú ý điều này.