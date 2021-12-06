Theo dõi camera giám sát, người mẹ sốc nặng khi thấy con 2 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành kinh khủng

Xã hội 06/12/2021 07:21

Mặc dù có không ít trường hợp bạo hành trẻ nhỏ xảy ra nhưng một số bố mẹ vẫn không nhìn vào đó lấy làm bài học cho mình.

Mới đây, cô Lý sống ở Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc đã đăng tải một đoạn video khiến  cư dân mạng không khỏi sốc nặng. Theo đó, cô tiết lộ rằng mình đã trả số tiền lương rất cao cho bảo mẫu chăm sóc đứa con mới 2 tháng tuổi. Cô nói rằng, mình đối xử với người bảo mẫu này rất tốt nhưng đổi lại là sự bạo hành trẻ nhỏ.

Theo dõi camera giám sát, người mẹ sốc nặng khi thấy con 2 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành kinh khủng - Ảnh 1

Trong video, mọi người có thể thấy được cảnh người này lắc đầu, chọc vào mắt đứa bé trong khi đang bế, thể hiện rõ sự tức giận. Khi thấy camera ghi lại cảnh này, cô Lý ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Theo cô Lý, mức lương hàng tháng bảo mẫu này nhận được là 8.500 tệ (khoảng 30 triệu đồng). Sở dĩ người này nhận được mức lương cao như vậy là do người này có chứng chỉ trông trẻ chất lượng cao. Thế nhưng, cô không ngờ sự việc này lại xảy ra.

Theo dõi camera giám sát, người mẹ sốc nặng khi thấy con 2 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành kinh khủng - Ảnh 2

Khi sự việc được chia sẻ rầm rộ trên mạng và có cảnh sát can thiệp, phía công ty môi giới việc làm đã đứng ra xin lỗi, cam đoan người phụ nữ kia sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

Hiện tại, người bảo mẫu này đang bị công an tạm giam 15 ngày về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo dõi camera giám sát, người mẹ sốc nặng khi thấy con 2 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành kinh khủng - Ảnh 3

Sau khi video được chia sẻ, cư dân mạng đã bàn luận sôi nổi và để lại rất nhiều bình luận như:

"Bản thân tôi làm mẹ nên khi thấy cảnh tượng này thật không khỏi xót xa. Con mình thì cưng như trứng mỏng, đưa vào tay người khác lại bị hành hạ như vậy.

Dù có mệt đến đâu tôi cũng phải ráng chăm sóc con nhỏ. Tôi không thể tin tưởng bất kỳ người lạ nào. Người mẹ này bất cẩn quá, đã bao nhiêu trường hợp xảy ra như vậy rồi mà vẫn không nhìn đó lấy làm bài học.

Dù có thuê bảo mẫu thì người lớn cũng phải có mặt ở nhà. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không được rời khỏi tầm mắt của gia đình. Đừng quá tin tưởng vào bất kỳ ai."

Trường hợp bạo hành trẻ nhỏ không còn quá xa lạ nhưng mỗi khi sự việc này tái diễn vẫn không khỏi khiến mọi người xót xa. Hành vi của bảo mẫu kia thực sự không còn lời nào để bàn, nó quá tàn nhẫn. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng cần chú ý, dù có thuê người ngoài chăm sóc con mình thì cũng không nên phó thác hết mọi thứ cho họ.

Bên cạnh đó, bố mẹ cũng cần suy nghĩ kỹ, khi một đứa trẻ khóc bản thân chúng ta đôi lúc cũng sẽ tức điên lên. Vậy thì với người lạ, liệu họ có kiên nhẫn với đứa trẻ không có chút máu mủ nào với mình không? Không phải người nào cũng đủ bao dung và chịu đựng được tiếng khóc của trẻ con. Khi cáu giận, họ có thể làm một số hành động trút giận vào đứa trẻ. Bố mẹ cần đặc biệt chú ý điều này.

Clip: Voi con thông minh thoát chết khi bị đàn sư tử tấn công

Clip: Voi con thông minh thoát chết khi bị đàn sư tử tấn công

Bị đàn sư tử bao vây tấn công dữ dội, voi con vẫn kiên cường chiến đấu và tạo nên màn tẩu thoát ngoạn mục.

Xem thêm
Từ khóa:   bé bị bạo hành bé gái nghi bị bạo hành bé gái tử vong nghi bị bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 4 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 52 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 6 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số