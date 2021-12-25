TP.HCM: 'Dì ghẻ' bạo hành dã man con gái 8 tuổi của chồng sắp cưới dẫn đến tử vong

Xã hội 25/12/2021 14:13

Một số người sống tại chung cư này cho biết họ nhiều lần nghe thấy tiếng cháu la hét do bị hành hạ, đánh đập.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 25/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã bắt khẩn cấp nghi phạm V.N.Q.Tr. (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hành hạ, đánh đập trẻ em dẫn đến tử vong. Được biết, nạn nhân được xác định là bé gái N.T.V.A., 8 tuổi, ngụ quận 1.

Theo thông tin ban đầu, tối 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ bệnh viện (đóng tại phường 22, quận Bình Thạnh) với nội dung vừa tiếp nhận cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 22 xuống ngay bệnh viện để ghi nhận lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra thi thể, bác sĩ ghi nhận trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm lớn, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá, mờ cũ trên vùng mặt. Từ những vết thương và mảng thâm, bầm lớn, cơ quan chức năng nghi vấn cháu bé bị đánh đập dẫn đến tử vong.

TP.HCM: 'Dì ghẻ' bạo hành dã man con gái 8 tuổi của chồng sắp cưới dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Những vết bầm lớn được xác định xuất hiện trên cơ thể bé gái 8 tuổi khi nhập viện - Ảnh: Tuổi trẻ

Sau đó, cơ quan chức năng dựa vào kết quả pháp y, kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của người tình nghi cùng nhân chứng, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp bà V.N.Q.T. (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, được xác định là vợ sắp cưới của ông Th.) vào ngày 23/12 để phục vụ công tác điều tra. 

“Tại nơi bé sinh sống, được cho là hiện trường gây ra cái chết thương tâm, cơ quan chức năng ghi nhận còn nhiều hình ảnh đau lòng như cây lau nhà đã bị gãy, trên đó có dính chùm tóc của bé. Ngoài ra còn có bảng danh sách dài ghi hàng loạt công việc hàng ngày cháu bé 8 tuổi phải làm…” - nguồn tin cho biết. 

Xác minh ban đầu bé A. là con ruột của ông Th. (36 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM). Thời gian qua, ông Th. và bé A. đang cư trú cùng bà V.N.Q.T. tại một căn hộ chung cư ở phường 22, quận Bình Thạnh.

Chiều 22/12, có người nghe tiếng cháu la hét, bị đánh và trước đó nhiều lần cũng nghe cháu bị hành hạ, đánh đập. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định bà V.N.Q.Tr. có dấu hiệu bạo hành, đánh đập bé gái dẫn đến tử vong nên đã bắt khẩn cấp bà Tr. để tiếp tục điều tra làm rõ.

Sáng 25/12, người thân cháu bé đã đưa thi thể cháu đến Trung tâm Hỏa táng Phước Lạc Viên (Bình Dương) để hỏa táng, lo hậu sự.

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