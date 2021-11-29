Từng dính tin đồn chồng ngoại quốc kém 41 tuổi bạo hành không thương tiếc, cô dâu 77 tuổi phản bác "20/10 còn tặng tôi lắc 30 triệu"

Xã hội 29/11/2021 09:01

Sau 2 năm kết hôn, cặp vợ chồng lệch nhau 41 tuổi hiện có cuộc sống vô cùng êm đẹp. Người vợ Đồng Nai đồng ý cho chồng đi thêm bước nữa nếu anh muốn.

Cách đây 2 năm, cuộc hôn nhân của bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1955, ngụ Đồng Nai) và chàng trai ngoại quốc Aziz Ur Rehman (SN 1996, thường gọi là Joni) nhận về sự quan tâm lớn của dân mạng. Nhiều người tò mò, không biết cặp đôi hiện tại sống ra sao, liệu có hòa hợp và hạnh phúc viên mãn như cặp đôi 62-26 ở Cao Bằng không.

Từng dính tin đồn chồng ngoại quốc kém 41 tuổi bạo hành không thương tiếc, cô dâu 77 tuổi phản bác '20/10 còn tặng tôi lắc 30 triệu' - Ảnh 1Từng dính tin đồn chồng ngoại quốc kém 41 tuổi bạo hành không thương tiếc, cô dâu 77 tuổi phản bác '20/10 còn tặng tôi lắc 30 triệu' - Ảnh 2

Trước đó, họ bị đồn người vợ thường xuyên bị chồng trẻ bạo hành không thương tiếc. Cũng vì thế mà chị Hoa rất ít khi cập nhật về cuộc sống hàng ngày lên mạng xã hội. Kênh Youtube trước đó họ lập ra, thu hút lượng lớn người theo dõi, đến giờ cũng bị "bỏ hoang". Có nhiều đồn đoán cả 2 đã chia tay bởi tuổi tác chênh lệch quá lớn, lối sống không hợp.

Thế nhưng trong một chia sẻ mới đây, bà Hoa đã tiết lộ về mối quan hệ vợ chồng với anh xã kém 41 tuổi. Chị cho biết cuộc sống hiện tại đang vô cùng hạnh phúc nên cố gắng tận hưởng.

"Tôi ít cập nhật tình hình bản thân lên YouTube vì nhiều người chửi bới, nói những điều tiêu cực nên ông xã không cho chia sẻ gì. Ông nói để ông đi làm nuôi chứ đăng lên rồi người ta chửi bên nước ông biết được lại nghĩ ông không tốt".

Từng dính tin đồn chồng ngoại quốc kém 41 tuổi bạo hành không thương tiếc, cô dâu 77 tuổi phản bác '20/10 còn tặng tôi lắc 30 triệu' - Ảnh 3

Buổi tối, ông ấy làm thông dịch cho nhà hàng còn ban ngày sẽ làm gia sư dạy tiếng Anh cho trẻ em. Chiều thứ 7, ông ấy sẽ đi xe máy từ TP. HCM về thăm tôi và sáng thứ 2 sẽ trở lại Sài Gòn làm việc.

Đã chấp nhận lấy làm chồng rồi thì họ qua đây thất nghiệp mấy tháng đầu, tôi xác định sẽ nuôi nên không có chuyện ai nợ nần ai cả. Khoảng 1 năm trở lại đây, ông ấy hay đưa tiền cho tôi lắm.

Đặc biệt, ngày 20/10 vừa rồi, ông ấy cũng đổi cho tôi chiếc lắc 30 triệu. Rồi sinh nhật tôi, ông ấy cũng không quên, mua bánh mang về tặng vợ", cô dâu Đồng Nai tiết lộ thêm.

 Bà Hoa còn cho biết, nếu sau này chồng trẻ muốn ly hôn và đi thêm bước nữa, bà cũng sẽ đồng ý. 

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