Người đàn ông tổ chức đám cưới tập thể với 9 người phụ nữ cùng một lúc gây sốc cộng đồng mạng

Thế giới 18/11/2021 22:53

Mới đây một người mẫu ở Brazil đã tổ chức một đám cưới tập thể với 9 cô gái cùng một lúc khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Theo thông tin được đăng tải trên Daily Star vào ngày 17/11, nam người mẫu Brazil Arthur O Urso đã tổ chức đám cưới tập thể trong một nhà thờ ở Sao Paulo. Cùng một lúc người đàn ông này cưới 9 người vợ và tuyên bố rằng đây là hành động chúc mừng cho sự tự do yêu đương.

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 Arthur tổ chức đám cưới tập thể với 9 người phụ nữ tại một nhà thờ gây sốc cộng đồng mạng

Điều đáng nói là Arthur đã kết hôn với Luana Kazaki, trước đó cả hai đã từng đi hưởng tuần trăng mật và khoe ảnh cho rất nhiều người trên trang cá nhân. Mối quan hệ của Arthur và người vợ đầu tiên Luana rất tốt. Họ thường đến một số điểm du lịch để chụp hình và vui chơi. Họ đặc biệt thích thể hiện tình cảm ở những nơi đông người.

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 Trước đó, Arthur và người vợ đầu tiên Luana cũng gây phẫn nộ với hình ảnh quái đản của mình

Cặp đôi này cũng kiếm được rất nhiều tiền từ việc chia sẻ những kỹ năng vợ chồng của họ thông qua trang cá nhân. Cách đây không lâu, hai vợ chồng Arthur và Luana đã chơi trò “dắt chó đi dạo” gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội Brazil. Arthur đeo mặt nạ đầu chó trong khi Luana cầm một sợi dây xích dẫn Arthur đi những nơi có nhiều người qua lại. Tuy nhiên, hành động quái đản này của cặp đôi vấp phải sự phê phán gay gắt của rất nhiều người.

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Từ khóa:   tự do yêu đương hành động quái đản thể hiện tình cảm

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