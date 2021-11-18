Bố đẻ cưỡng hiếp và giết chết con gái vì lấy chồng không cùng đẳng cấp

Thế giới 18/11/2021 21:11

Một người đàn ông 55 tuổi đã cưỡng hiếp sau đó giết chết con gái ruột của mình vì cô gái này kết hôn với người chồng không cùng đẳng cấp.

Theo 163, tại một ngôi làng ở khu vực Bhopal, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã xảy ra một sự việc gây sốc. Một người đàn ông 55 tuổi đã cưỡng hiếp chính con gái ruột của mình sau đó giết chết vì cô gái yêu và kết hôn với một người đàn ông không cùng đẳng cấp.

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 Người đàn ông 55 tuổi đã cưỡng hiếp và ra tay sát hại con gái ruột của mình vì cô kết hôn với người đàn ông không cùng đẳng cấp

Thi thể của người phụ nữ và cậu con trai 8 tháng tuổi được tìm thấy trong một khu rừng. Con trai của cô đã chết vì bệnh hồi đầu tháng. Theo lời kể của gia đình, bị cáo đã đưa con gái vào rừng để tổ chức tang lễ cho bé trai. Tuy nhiên, hai bố con đã xảy ra tranh cãi về cuộc hôn nhân của cô cách đây một năm. Người đàn ông 55 tuổi bị cáo buộc đã cưỡng hiếp con gái mình rồi bóp cổ nạn nhân đến chết.

Sau khi bị thẩm vấn, người đàn ông 55 tuổi đã thú nhận hành vi của mình. Cảnh sát phát hiện rằng, gia đình của nạn nhân không hạnh phúc sau khi cô bỏ nhà đi và kết hôn với người mình yêu một năm trước. Người bố nói rằng gia đình bị người ngoài chế giễu vì tình yêu và cuộc hôn nhân của con gái. Cũng vì lý do này, sau khi kết hôn cô gái không về nhà bố mẹ đẻ.

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Từ khóa:   bóp cổ nạn nhân cuộc hôn nhân kết hôn

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