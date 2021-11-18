Khi không thể sống tiếp ở nhà chồng, cô gái 16 tuổi đã bỏ nhà ra đi, vậy nhưng trong suốt những ngày lang thang ấy cô đã bị 400 người đàn ông tấn công tình dục.

Theo 163, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại bang Maharashtra của Ấn Độ, cô gái 16 tuổi lấy chồng dưới sự sắp đặt của bố mình. Vậy nhưng cô thường xuyên bị chồng và bố mẹ chồng bạo hành. Không thể chịu đựng được những trận đòn roi, cô đã bỏ trốn. Bố cô không muốn nhận lại cô nên cô gái 16 tuổi này phải lang thang suốt 6 tháng trời. Trong thời gian này, cô bị 400 người đàn ông hành hung và tấn công tình dục đến mức có thai. Mặc dù vậy, khi đến đồn cảnh sát trình báo, cô gái lại trở thành đối tượng trút giận của cảnh sát.

Sau khi rời khỏi nhà chồng, cô gái 16 tuổi bị 400 người đàn ông tấn công tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Truyền thông Ấn Độ cho hay, cách đây vài năm cô gái mất mẹ. Cô bị chồng và gia đình nhà chồng đối xử tệ bạc sau khi kết hôn thậm chí còn quấy rối tình dục. Không thể chịu nổi cuộc sống cùng cực, cô gái trẻ đã bỏ nhà chồng ra đi sau hơn một năm kết hôn. Tuy nhiên bố cô gái lại không muốn nhận lại cô, vì vậy cô đã đi xin ăn ở bến xe buýt và sau đó là những ngày tháng kinh hoàng.

Khi cô gái đến thị trấn lân cận để xin việc làm, cô đã bị hai người đàn ông lừa giới thiệu việc làm rồi sau đó tấn công tình dục cô. Cô gái đã đến đồn cảnh sát địa phương nhiều lần để trình báo nhưng phía cảnh sát không có bất cứ hành động nào bảo vệ nạn nhân. Không chỉ vậy cô gái tội nghiệp này còn bị một cảnh sát tấn công tình dục.

Mới đây, cô gái tiếp tục đến đồn công an để trình báo. Vụ việc đau lòng này gây chấn động cộng đồng mạng Ấn Độ. Được biết trong 6 tháng lang thang, cô gái đã bị 400 người đàn ông tấn công tình dục và hiện tại cô gái đang mang thai được 2 tháng. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 3 người liên quan đến vụ việc kinh hoàng này.

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