Mới đây một nữ sinh 17 tuổi đã tự tử sau khi bị một giáo viên trong trường tấn công tình dục nhiều lần.

Theo 163, vào ngày 11/11 một nữ sinh 17 tuổi đã tự tử ở Coimbatore, Tamil Nadu, Ấn Độ. Được biết, nữ sinh lớp 12 này đã nhiều lần bị giáo viên trong trường tấn công tình dục khiến em bị áp lực nặng nề và cuối cùng lựa chọn tự tử để giải thoát.

Sau khi bị giáo viên trong trường tấn công tình dục nhiều lần, nữ sinh 17 tuổi đã tự tự để giải thoát

Mẹ của cô gái cho rằng, con gái bà đã thông báo cho nhà trường về việc cô bé bị tấn công tình dục vậy nhưng hiệu trưởng nhà trường cho rằng sự việc không nghiêm trọng, người này nói: “Giống như việc có người đụng vào cô ấy trên xe buýt công cộng thôi”.

Chính vì vậy nhiều tổ chức đã phản đối phát ngôn này của hiệu trưởng và yêu cầu bắt giữ hiệu trưởng nhà trường với lý do cố gắng che giấu hành vi tàn bạo. Gia đình cô gái nói rằng, họ sẽ chỉ nhận thi thể của con gái sau khi hiệu trưởng bị bắt. Trước sức ép của dư luận, phía cảnh sát đã bắt giữ hiệu trưởng nhà trường và một giáo viên bị tình nghi tấn công tình dục nữ sinh 17 tuổi.

Chồng xa nhà nhiều năm không rõ sống chết, vợ bất ngờ được triệu vào cung và sững sờ với những gì nhìn thấy Sau nhiều năm xa cách, một ngày Âm Lệ Hoa được triệu vào cung diện kiến hoàng thượng, nàng bất ngờ với người đàn ông xuất hiện trước mặt mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-17-tuoi-tu-tu-sau-khi-bi-giao-vien-tan-cong-tinh-duc-nhieu-lan-loi-noi-cua-hieu-truong-gay-phan-no-436639.html