Không ăn một hạt cơm trong 6 tháng, ngày nào cũng chạy bộ 5 km và cái kết chẳng thể ngờ với cô gái 20 tuổi

Vì muốn giảm cân, cô gái 20 tuổi đã không ăn một hạt cơm nào trong suốt 6 tháng, mỗi ngày cô chạy bộ 5 km và nhận về cái kết chẳng thể ngờ.

Gần đây, cô sinh viên 20 tuổi tên là Trương Giai đến từ Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc bị mệt mỏi, chán ăn và thường xuyên ngất xỉu trong một ngày. Bạn cùng lớp của Trương Giai đã đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của Trương Giai, các bác sĩ chẩn đoán rằng, cô gái trẻ này mắc chứng chán ăn thần kinh.

Để có một thân hình mảnh mai, Trương Giai đã giảm cân nặng của mình từ 52,5 kg xuống còn 30 kg. Cô gái 20 tuổi này cao 1.55 mét nhưng vẫn không hài lòng với vóc dáng hiện tại của mình. Cuối cùng, Trương Giai mắc chứng chán ăn thần kinh, cơ thể suy dinh dưỡng trầm trọng.

Cân nặng của cô gái 20 tuổi giảm từ 52.5 kg xuống còn 30 kg sau 6 tháng không ăn một hạt cơm

Theo các bác sĩ, toàn thân Trương Giai không sưng hạch, có rất ít mỡ dưới da, mặc dù tinh thần tỉnh táo nhưng cơ thể rất ốm yếu. Các kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân bị mất cân bằng điện giải, kèm với đó là các tổn thương chức năng của tim và gan.

Được biết, từ khi còn nhỏ, Trương Giai đã rất mạnh mẽ, tính cách độc lập và học tập xuất sắc. Vậy nhưng Trương Giai vẫn luôn thấy mình không đủ cao và thân hình không được mảnh mai. Sau khi vào đại học, Trương Giai đã cố gắng giảm cân bằng cách tập thể dục và ăn kiêng, cân nặng của cô đã giảm từ 52.5 kg xuống còn 40 kg. Tuy vậy Trương Giai vẫn thấy rằng hiệu quả như vậy là chưa đủ rõ ràng. Trong 6 tháng qua, mỗi ngày Trương Giai chạy bộ 5 km mà không ăn một hạt cơm nào, cô chỉ ăn những thực phẩm ít calo như dưa chuột. Bên cạnh đó, cô còn mua rất nhiều thực phẩm ăn kiêng trên mạng, cân nặng của cô tiếp tục giảm từ 40 kg xuống 30 kg.

Đến lúc này cơ thể của Trương Giai đã không còn chịu đựng được nữa, cô luôn thấy mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn và nôn ngay sau khi ăn. Cuối cùng cô gái 20 tuổi đã ngất xỉu và được bạn học đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

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