Phát hiện con trai không giống mình, người đàn ông quyết định làm xét nghiệm quan hệ huyết thống, kết quả cho thấy người vợ không phải ‘mẹ ruột’ của cậu bé

Thế giới 14/11/2021 18:13

Con trai ngày một lớn nhưng anh Lý chợt nhận ra rằng con trai không giống anh cũng không giống vợ nên đã quyết tâm làm xét nghiệm DNA.

Một đứa trẻ ra đời là món quà và cũng là niềm hy vọng mới cho một gia đình, con cái là máu mủ của cha mẹ, là kết tinh tình yêu thương của cha mẹ. Tất cả các bậc phụ huynh đều có mong muốn giản đơn đó là con mình lớn lên vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh.

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 Con cái chính là kết tinh của tình yêu và là món quà vô cùng quý giá của mỗi gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Anh Lý đã ngoài 30 tuổi, anh có một gia đình hạnh phúc, một người vợ xinh đẹp cùng một cậu con trai ngoan ngoãn, hiếu thảo. Thời gian trôi qua, đứa trẻ lớn dần vậy nhưng anh Lý nhận thấy con trai mình ngày càng không giống mình và cũng không giống vợ. Nhìn con giống như là đứa trẻ của một gia đình khác.

Vì điều này, anh Lý bắt đầu nghi ngờ, anh tự hỏi liệu vợ có cắm sừng mình không. Anh Lý nghi ngờ sự trung thành của vợ với cuộc hôn nhân của họ. Anh không muốn hiểu lầm vợ và cũng sợ rằng mình phạm sai lầm thì cuộc hôn nhân của anh sẽ thực sự đổ vỡ.

Đến lúc này, anh Lý đã bí mật đưa con trai đi làm xét nghiệm DNA để xua tan những hoài nghi trong lòng. Khi nhận kết quả, anh Lý nhẹ lòng vì cậu con trai chính là con ruột của anh. Vậy nhưng trong đầu anh Lý lại nảy ra một ý định nữa, anh muốn xác định quan hệ huyết thống giữa con trai và vợ. Kết quả thật khó tin khi vợ anh không phải là “mẹ ruột” của cậu bé.

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 Con trai càng lớn càng không giống mình và vợ, anh Lý nghi ngờ nên đã đưa con đi xét nghiệm DNA - Ảnh minh họa: Internet

Điều này khiến anh Lý vô cùng ngạc nhiên, sau đó các chuyên gia giải thích với anh Lý rằng, đây là hiện tượng Chimera, tức là trong tế bào gen của người mẹ có những nhiễm sắc thể bất thường. Được biết đây là một hiện tượng rất hiếm nhưng nó vẫn xảy ra. Sau khi biết được thông tin này, anh Lý mới hiểu những gì mình hoài nghi trước nay đều không đúng, anh tự hứa với bản thân rằng sẽ yêu thương vợ và chăm sóc cho con trai ngày một tốt hơn.

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Từ khóa:   nhiễm sắc thể quan hệ huyết thống cắm sừng

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