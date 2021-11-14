Một cô gái 25 tuổi đã tử vong sau khi được tiến hành truyền máu tại bệnh viện, người nhà bệnh nhân cho rằng nhầm lẫn của bệnh viện khiến nạn nhân tử vong.

Theo 163, một phụ nữ 25 tuổi người Ấn Độ đã tử vong sau khi được truyền không đúng nhóm máu tại một bệnh viện ở bang Odisha. Chiều ngày 11/11, Sarojinni Kaku được đưa đến vào bệnh viện để truyền máu do bị thiếu máu. Gia đình của cô gái 25 tuổi này cho biết, con gái họ đã tử vong sau khi bị bệnh viện truyền nhầm nhóm máu.

Người nhà nạn nhân cho biết, cô gái 25 tuổi tử vong là do bệnh viện truyền nhầm nhóm máu - Ảnh minh họa: Internet

Người nhà nạn nhân cho hay, cô gái có nhóm máu O nhưng bệnh viện lại truyền nhóm máu B cho bệnh nhân dẫn đến cái chết thương tâm của cô gái này. Phía cảnh sát đang mở cuộc điều tra để tìm hiểu về nguyên nhân cái chết, thi thể nạn nhân hiện nay đang được bảo quản để phục vụ điều tra.

Người đứng đầu bệnh viện đã phủ nhận mọi sơ suất, người này cho rằng máu sẽ chỉ được truyền cho bệnh nhân sau khi kiểm tra chéo nhiều lần xem máu của người cho với máu của người nhận có tương thích không. Người này cho biết thêm, nếu truyền sai nhóm máu, bệnh nhân sẽ tử vong trong vòng 10 đến 15 phút sau đó.

Bé sơ sinh chào đời không có chân, bố mẹ chưa kịp phản ứng thì đã tử vong Một bé gái chào đời không có chân và cũng không có bộ phận sinh dục khiến bố mẹ bàng hoàng, vậy nhưng chưa kịp phản ứng thì em bé đã tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-25-tuoi-tu-vong-sau-khi-truyen-mau-gia-dinh-nan-nhan-xot-xa-voi-nguyen-nhan-dan-den-cai-chet-cua-con-gai-436346.html