Người phụ nữ 32 tuổi đã bị chồng và bố chồng siết cổ đến chết rồi bỏ xác trên vách núi sau khi bị coi là phù thủy.

Theo 163, một người phụ nữ 32 tuổi ở bang Gujarat, Ấn Độ bị chồng coi là phù thủy, người chồng còn khẳng định rằng anh trai mình bị rắn cắn chết là do người vợ đã dùng yêu thuật để hại. Cũng chính vì điều này, người phụ nữ 32 tuổi đã bị chồng và bố chồng siết cổ đến chết sau đó vứt xác ở vách núi.

Masli đã bị gia đình nhà chồng giết chết vì cho rằng cô đã biến thành rắn sát hại anh trai chồng

Truyền thông địa phương đưa tin, xác của Masli Bhil đã được phát hiện trên một vách đá vào ngày 4/11. Ban đầu cảnh sát cho rằng cái chết của cô là tự nhiên nhưng anh trai của nạn nhân đã cáo buộc chồng và bố chồng Masli Bhil chính là thủ phạm. Sau khi bị thẩm vấn, chồng và bố chồng Masli đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tin rằng Masli là một phù thủy.

Cảnh sát cho biết, những người này cho rằng Masli biến thành rắn và giết chết anh trai của chồng. Masli không muốn gặp phải phiền phức nên đã chuyển về nhà bố mẹ đẻ sống nhưng vì nhớ cậu con trai 7 tuổi nên cô đã về lại nhà chồng. Chẳng thể ngờ chuyến đi này lại khiến cô mất mạng. Hiện tại hai bị can đã bị bắt giữ, phía cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

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