Tro cốt của người phụ nữ qua đời vì COVID-19 được làm thành pháo hoa, 150 người thân và bạn bè đã đến xem buổi biểu diễn

Thế giới 10/11/2021 17:03

Cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi trước sự việc tro cốt của một người phụ nữ qua đời vì COVID-19 đã được làm thành pháo hoa.

Theo Sohu, những ngày gần đây, sự việc tro cốt của một người phụ nữ qua đời vì COVID-19 tại Anh được làm thành pháo hoa đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng.

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 Donna Coleman qua đời ở tuổi 42 sau khi nhiễm COVID-19

Được biết, sau khi người phụ nữ 42 tuổi Donna Coleman qua đời vì COVID-19, các thành viên trong gia đình đã thực hiện mong muốn cô đó là đem tro cốt người chết cùng với pháo hoa bắn lên không trung tạo thành một màn biểu diễn đặc sắc. Ngày 31/10, 150 người thân và bạn bè của Coleman đã theo dõi màn bắn pháo hoa trong vòng 15 phút vô cùng đặc biệt này.

Theo nguồn tin này, Donna Coleman từng là giáo viên của một học viện tại Anh. Sau khi trường mở cửa trở lại, cô đã quay lại với công việc yêu thích cùng sự hăng say làm việc. Tuy nhiên, Coleman lại bị nhiễm COVID-19 và sau đó qua đời ở tuổi 42.

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 Người nhà đã giúp cô hoàn thành ước nguyện khi còn sống

Em gái của Donna Coleman cho biết, chị gái mình thường xuyên đề cập đến việc bắn tro cốt độc đáo này khi còn sống. Gia đình Donna Coleman đã tìm được một công ty thực hiện được việc này và đã giúp cô hoàn thành được ước nguyện trong suốt cuộc đời của mình.

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Từ khóa:   hăng say làm việc tro cốt người chết pháo hoa

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