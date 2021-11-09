Con trai ở rể ba năm không về nhà, ông bố lặn lội đến thăm, lúc ra về con trai tặng bố một cây thuốc, sau khi mở ra ông bố lập tức báo cảnh sát

Dù có cuộc sống khá giả nhưng đã 3 năm con trai chưa một lần về thăm bố, lo lắng cho tình hình của con, người bố đến thăm và bàng hoàng với sự thật.

Vợ mất sớm, ông Lý một mình nuôi con trai, một người đàn ông vừa làm bố vừa làm mẹ trong ngần ấy năm quả thực không dễ dàng chút nào. Bù lại sự vất vả của ông Lý, con trai ông học rất giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học cậu cũng tìm được một công việc ưng ý. Vậy nhưng sau đó không lâu, con trai ông Lý lại mang đến cho ông một tin dữ, cậu quyết định lấy vợ và sẽ ở rể ở nhà vợ. Con trai quyết định ở rể khiến ông Lý rất buồn - Ảnh minh họa: Internet Ban đầu ông Lý không đồng ý, dù sao ông cũng chỉ có một cậu con trai. Ở vùng nông thôn này, nếu mọi người biết con trai ông đi ở rể thì ông Lý còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa. Vậy nhưng sau đó con trai ông Lý nói rằng, bố vợ là một người có địa vị, sẽ nâng đỡ cậu trong công việc, chính vì vậy cầu cần phải hy sinh để đổi lấy công việc tốt hơn.

Thấy con trai quyết tâm như vậy ông Lý đã đồng ý, vậy nhưng sau khi kết hôn được 3 năm, con trai chưa một lần về thăm ông. Lo lắng trong lòng, ông Lý quyết định lên thành phố để tìm con trai. Tận mắt nhìn thấy những gì con trai có được, ông Lý rất hài lòng. Đặc biệt gia đình nhà vợ cũng không coi thường con trai ông, công việc của con ngày một khởi sắc ông Lý cũng thấy tự hào. Trước khi ông Lý về quê, cậu con trai bí mật đưa cho ông một cây thuốc. Con trai ông Lý nói rằng: “Năm nay con nhất định về nhà thăm bố, công việc hiện tại của con rất bận nên con không có thời gian về nhà, đợi tình hình ổn định con sẽ đón bố lên thành phố sống cùng con”.

Sau khi phát hiện thứ được nhét trong cây thuốc, ông Lý liền gọi điện báo cảnh sát - Ảnh minh họa: Internet Ông Lý về nhà mở hộp thuốc ra định hút, vậy nhưng thứ bên trong khiến ông ngỡ ngàng. Đây đâu phải là thuốc, tất cả đều là tiền được nhét trong cây thuốc này. Ông Lý vô tình tìm thấy một tờ giấy bên trong có viết: “Cảm ơn chủ nhiệm Tôn, nếu không có ông thì con trai tôi không được vào cơ quan làm việc, sau này mong ông quan tâm nhiều hơn đến con trai tôi”. Đến lúc này ông Lý chợt nhận ra con trai mình đã lấy nhầm đồ của người khác, dù không được học hành nhiều nhưng ông Lý biết rằng nhận tiền hối lộ là vi phạm pháp luật. Ông không muốn ảnh hưởng đến tương lai của con trai nên sau một đêm suy nghĩ, ông Lý đã quyết định gọi điện báo cảnh sát.

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