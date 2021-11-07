Quen nhau 17 ngày liền kết hôn, sau đám cưới 10 ngày vợ đòi ly hôn, người chồng bàng hoàng khi phát hiện sự thật phía sau

Người chồng đã báo cảnh sát và phát hiện sự thật kinh hoàng sau cuộc hôn nhân 10 ngày với vợ mới cưới.

Gần đây, cảnh sát Ninh Ba, Trung Quốc đã bắt giữ người phụ nữ họ Lưu vì bị tình nghi có liên quan đến việc lợi dụng hôn nhân để lừa tiền của đàn ông. Trước đó, phía cảnh sát đã nhận được đơn trình báo của một người đàn ông họ Mẫn, người này nói rằng anh ta bị vợ lừa mất số tiền 30 vạn tệ (khoảng 1 tỷ đồng). Mẫn báo cảnh sát với hy vọng tìm lại số tiền đó.

Sau đó phía cảnh sát đã liên lạc với Lưu nhưng Lưu không chịu ra trình diện. Lúc này, anh Mẫn liên lạc với cảnh sát thông báo một tin khá quan trọng, Lưu sẽ đến Phúc Kiến để làm thủ tục ly hôn với anh Mẫn, chính vì vậy cảnh sát đã bắt được Lưu ở ga tàu.

Lưu kiên quyết đòi ly hôn chồng chỉ sau 10 ngày kết hôn khiến anh Mẫn sốc nặng - Ảnh minh họa: Internet

Theo điều tra của cảnh sát, kể từ năm 2014 đến nay, Lưu đã kết hôn 5 lần, thời gian cho mỗi cuộc hôn nhân của Lưu thường rất ngắn, ngắn nhất chỉ khoảng 2-3 tháng. Điều đặc biệt Lưu đều có liên quan đến vấn đề tiền bạc trong các cuộc hôn nhân này nên cảnh sát nghi ngờ rằng người phụ nữ này dùng hôn nhân để lừa đảo tiền của đàn ông.

Riêng với cuộc hôn nhân cùng anh Mẫn, Lưu và anh Mẫn kết hôn sau 17 ngày quen biết, 10 ngày sau khi kết hôn Lưu đã kiên quyết đòi ly hôn và lừa anh Mẫn số tiền 30 vạn nhân dân tệ. Hiện tại Lưu đã bị bắt giữ theo quy định của pháp luật, vụ việc vẫn đang được cảnh sát làm rõ.

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