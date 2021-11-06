Ấn Độ: 33 người tử vong do uống phải rượu giả

Thế giới 06/11/2021 22:14

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, số người chết do uống phải rượu giả ở bang Bihar đã tăng lên con số 33 người.

Theo Mạng Hoàn Cầu, ngày 5/11 truyền thông Ấn Độ đưa tin, số người chết trong vụ uống rượu giả tại bang Bihar, đông bắc Ấn Độ đã tăng lên 33 người. Theo điều tra, đã có nhiều vụ ngộ độc do uống phải rượu giả ở bang Bihar liên tiếp diễn ra. Được biết số người chết cho đến nay đã lên đến 33 người và nhiều người khác đang được điều trị tại các bệnh viện.

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 33 người đã chết vì uống phải rượu giả ở bang Bihar của Ấn Độ - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát địa phương đã tiến hành các cuộc đột kích ở nhiều nơi và bắt giữ hơn 20 nghi phạm. Báo cáo cho biết, gần 100 người ở Bihar đã chết vì uống phải rượu giả trong năm nay và nhiều người khác mất tích.

Tại Ấn Độ thường xảy ra các trường hợp kinh doanh trái phép rượu đặc biệt là rượu giả khiến nhiều người tử vong do ngộ độc. Các loại rượu giả này thường được pha với cồn công nghiệp. Cuối tháng 7/2020, một vụ kinh doanh rượu giả cũng xảy ra ở Punjab, Ấn Độ khiến hơn 100 người chết.

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Từ khóa:   uống phải rượu giả cồn công nghiệp tử vong do ngộ độc

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