Cháy bệnh viện khiến 10 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tử vong

Thế giới 06/11/2021 21:50

Một đám cháy bùng phát tại một bệnh viện tại Ấn Độ dẫn đến cái chết của 10 bệnh nhân COVID-19.

Theo Mạng Hoàn Cầu, một đám cháy bùng phát tại một bệnh viện ở bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ vào ngày 6/11 dẫn đến cái chết của 10 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra 7 người khác bị thương trong đó có hai người bị thương nặng.

Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, đám cháy trong bệnh viện đã được kiểm soát. Thời điểm xảy ra vụ việc, tầng một của bệnh viện đã bốc cháy, khoa hồi sức tích cực của bệnh viện nằm ở tầng 1. Thủ hiến bang Maharashtra đã yêu cầu các bộ phận liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy.

covid 19 1
 Vụ cháy xảy ra tại một bệnh viện tại ở Ấn Độ khiến 10 bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Được biết hiện đang là mùa lễ hội ở Ấn Độ, ngày 4/11 là ngày bắt đầu lễ hội truyền thống lớn nhất của người dân nước này. Không biết nguyên nhân vụ cháy có liên quan gì đến việc người dân đốt pháo trong lễ hội hay không.

Hàng năm có rất nhiều vụ cháy tại các bệnh viện của Ấn Độ, vào tháng 3 năm nay một vụ hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại một bệnh viện trên tầng cao nhất của một trung tâm thương mại ở Mumbai khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Phát hiện vợ ngoại tình, người đàn ông lên kế hoạch dụ dỗ vợ của tình địch và cái kết chẳng thể ngờ

Phát hiện vợ ngoại tình, người đàn ông lên kế hoạch dụ dỗ vợ của tình địch và cái kết chẳng thể ngờ

Sau khi phát hiện vợ ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ, một anh chàng đã nảy ra ý định dụ dỗ vợ của tình địch về chung một nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   hỏa hoạn thiệt mạng nguyên nhân vụ cháy

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 52 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích