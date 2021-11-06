Một đám cháy bùng phát tại một bệnh viện tại Ấn Độ dẫn đến cái chết của 10 bệnh nhân COVID-19.

Theo Mạng Hoàn Cầu, một đám cháy bùng phát tại một bệnh viện ở bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ vào ngày 6/11 dẫn đến cái chết của 10 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra 7 người khác bị thương trong đó có hai người bị thương nặng.

Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, đám cháy trong bệnh viện đã được kiểm soát. Thời điểm xảy ra vụ việc, tầng một của bệnh viện đã bốc cháy, khoa hồi sức tích cực của bệnh viện nằm ở tầng 1. Thủ hiến bang Maharashtra đã yêu cầu các bộ phận liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy xảy ra tại một bệnh viện tại ở Ấn Độ khiến 10 bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Được biết hiện đang là mùa lễ hội ở Ấn Độ, ngày 4/11 là ngày bắt đầu lễ hội truyền thống lớn nhất của người dân nước này. Không biết nguyên nhân vụ cháy có liên quan gì đến việc người dân đốt pháo trong lễ hội hay không.

Hàng năm có rất nhiều vụ cháy tại các bệnh viện của Ấn Độ, vào tháng 3 năm nay một vụ hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại một bệnh viện trên tầng cao nhất của một trung tâm thương mại ở Mumbai khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

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