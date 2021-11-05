Một vụ án kinh hoàng đã xảy ra tại Đức, một bà mẹ 28 tuổi đã nhẫn tâm giết hại 5 đứa con của mình chỉ vì một tấm hình của chồng cũ.

Theo Mạng Hoàn Cầu, một bà mẹ ở thành phố Solingen, miền Tây nước Đức đã bị kết án tù chung thân vào ngày 3/11. Được biết, người mẹ độc ác này đã ra tay giết hại 5 đứa con của mình ngay tại nhà. Các công tố viên địa phương tin rằng động cơ giết con của bà mẹ 28 tuổi này có thể đến từ một bức ảnh của người chồng cũ và bạn gái mới của anh ta.

Truyền thông Đức đưa tin, người phụ nữ 28 tuổi này có tổng cộng 6 đứa con và cô ta bị buộc tội giết 5 người trong số những người con vào tháng 9/2020. Độ tuổi của những đứa trẻ này dao động từ 1 đến 8 tuổi.

Người mẹ độc ác đã ra tay giết hại 5 đứa con của mình chỉ vì một tấm hình của chồng cũ

Các công tố viên tin rằng, chồng cũ của người phụ nữ này đã gửi cho cô một bức ảnh chụp chung với người bạn gái mới. Điều này dẫn đến việc người phụ nữ này đã giết hại 5 đứa con chung với người chồng cũ. Được biết, sau khi xem tấm hình của chồng cũ với bạn gái mới, người phụ nữ này đã nhắn cho chồng cũ rằng anh ta sẽ không bao giờ gặp lại các con của cô nữa.

Báo cáo cho biết, đầu tiên người phụ nữ này cho 5 đứa trẻ uống thuốc an thần sau đó giết cả 5 đứa con bằng cách dìm xuống nước hoặc khiến chúng ngạt thờ. Người mẹ độc ác này đã gửi đứa con thứ 6 cho bà ngoại trước khi sát hại 5 đứa con chung với chồng cũ. Sau đó, người phụ nữ này đã cố gắng tự tử tại ga tàu nhưng không thành.

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