Thường xuyên cảm thấy đau đầu chóng mặt, vị hôn thê nhắc nhở nên lắp camera giám sát, người đàn ông phát hiện cảnh tượng rùng rợn

Làm việc ở một viện nghiên cứu nhưng Lý thường xuyên bị đau đầu chóng mặt, một lần vị hôn thê đã nhắc nhở anh nên lắp camera kiểm tra và phát hiện điều kinh hoàng.

Theo Sohu, vào năm 2015, anh Lý làm việc ở một viện nghiên cứu ở Cát Lâm, Trung Quốc liên tục bị đau đầu, chóng mặt. Anh nghĩ rằng có thể là do thời gian qua mình làm việc nhiều nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy nhưng một lần vợ sắp cưới của Lý tới thăm nơi anh làm việc, khi vừa uống một ngụm nước từ ly của Lý, cô gái này đã cảm nhận được điều gì đó lạ lạ trong ly nước. Cô nói cho Lý biết cảm nhận của mình và khuyên Lý nên lắp camera giám sát xem sao. Qua camera giám sát, Lý phát hiện có người muốn đầu độc mình Nghe những lời khuyên của vị hôn thê, Lý đã lấy một ít nước trong ly đi xét nghiệm, sau khi kiểm tra anh phát hiện trong nước có Natri azide. Đây là một chất hóa học độc hại không mùi, không vị. Nếu ăn nhầm một lượng nhỏ sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến sức khỏe nhưng cũng rất khó được đào thải ra bên ngoài. Khi hàm lượng trong cơ thể quá cao sẽ gây ngộ độc, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.

Biết có người muốn hại mình, Lý nghe theo lời bạn gái nên lắp một camera bí mật ở bàn làm việc để tìm ra thủ phạm. Cuối cùng Lý cũng phát hiện người muốn hại anh chính là cấp dưới họ Tôn. Vậy nhưng với những bằng chứng đang có, Lý cảm thấy không đủ để báo cảnh sát nên quyết định theo dõi thêm vài ngày nữa. Vào ngày 12/1/2015, Tôn lại một lần nữa hãm hại Lý, lần này camera đã ghi được khuôn mặt của Tôn, Lý lập tức báo cảnh sát. Khi bị thẩm vấn, Tôn đã nhận hết tội trạng và khai ra động cơ anh muốn đầu độc đồng nghiệp.

Vì căm ghét Lý nên Tôn đã dùng chất hóa học để đầu độc cấp trên Theo đó, Tôn và Lý đều là tiến sĩ hóa học, Tôn vào viện nghiên cứu sớm hơn Lý một năm. Trong khi Lý là một người thẳng thắn thì Tôn khá hướng nội. Năm 2014, viện nghiên cứu muốn chọn giữa Tôn và Lý làm người đứng đầu một dự án. Tôn nghĩ rằng khiêm tốn sẽ được lãnh đạo chú ý đến trong khi Lý lại sẵn sàng mọi thử thách và kiên định trong công việc. Chính vì vậy Lý đã được lựa chọn và trở thành sếp của Tôn. Để theo kịp tiến độ của dự án, Lý thường xuyên tăng ca và cũng muốn các đồng nghiệp của mình tăng ca. Vốn bất mãn từ trước, Tôn cho rằng Lý đang tìm cách thử thách mình. Điều này khiến Tôn không hài lòng và ngày càng căm ghét Lý. Chính vì vậy Tôn đã nghĩ ra cách dùng hóa chất đầu độc Lý. Mặc dù chưa gây ra cái chết cho Lý nhưng Tôn đã phạm tội cố ý giết người và bị tuyên phạt 10 năm tù.

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