Thường xuyên cảm thấy đau đầu chóng mặt, vị hôn thê nhắc nhở nên lắp camera giám sát, người đàn ông phát hiện cảnh tượng rùng rợn

Thế giới 05/11/2021 12:59

Làm việc ở một viện nghiên cứu nhưng Lý thường xuyên bị đau đầu chóng mặt, một lần vị hôn thê đã nhắc nhở anh nên lắp camera kiểm tra và phát hiện điều kinh hoàng.

Theo Sohu, vào năm 2015, anh Lý làm việc ở một viện nghiên cứu ở Cát Lâm, Trung Quốc liên tục bị đau đầu, chóng mặt. Anh nghĩ rằng có thể là do thời gian qua mình làm việc nhiều nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy nhưng một lần vợ sắp cưới của Lý tới thăm nơi anh làm việc, khi vừa uống một ngụm nước từ ly của Lý, cô gái này đã cảm nhận được điều gì đó lạ lạ trong ly nước. Cô nói cho Lý biết cảm nhận của mình và khuyên Lý nên lắp camera giám sát xem sao.

camera giam sat 1
 Qua camera giám sát, Lý phát hiện có người muốn đầu độc mình

Nghe những lời khuyên của vị hôn thê, Lý đã lấy một ít nước trong ly đi xét nghiệm, sau khi kiểm tra anh phát hiện trong nước có Natri azide. Đây là một chất hóa học độc hại không mùi, không vị. Nếu ăn nhầm một lượng nhỏ sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến sức khỏe nhưng cũng rất khó được đào thải ra bên ngoài. Khi hàm lượng trong cơ thể quá cao sẽ gây ngộ độc, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.

Biết có người muốn hại mình, Lý nghe theo lời bạn gái nên lắp một camera bí mật ở bàn làm việc để tìm ra thủ phạm. Cuối cùng Lý cũng phát hiện người muốn hại anh chính là cấp dưới họ Tôn. Vậy nhưng với những bằng chứng đang có, Lý cảm thấy không đủ để báo cảnh sát nên quyết định theo dõi thêm vài ngày nữa.

Vào ngày 12/1/2015, Tôn lại một lần nữa hãm hại Lý, lần này camera đã ghi được khuôn mặt của Tôn, Lý lập tức báo cảnh sát. Khi bị thẩm vấn, Tôn đã nhận hết tội trạng và khai ra động cơ anh muốn đầu độc đồng nghiệp.

camera giam sat 2
 Vì căm ghét Lý nên Tôn đã dùng chất hóa học để đầu độc cấp trên

Theo đó, Tôn và Lý đều là tiến sĩ hóa học, Tôn vào viện nghiên cứu sớm hơn Lý một năm. Trong khi Lý là một người thẳng thắn thì Tôn khá hướng nội. Năm 2014, viện nghiên cứu muốn chọn giữa Tôn và Lý làm người đứng đầu một dự án. Tôn nghĩ rằng khiêm tốn sẽ được lãnh đạo chú ý đến trong khi Lý lại sẵn sàng mọi thử thách và kiên định trong công việc. Chính vì vậy Lý đã được lựa chọn và trở thành sếp của Tôn.

Để theo kịp tiến độ của dự án, Lý thường xuyên tăng ca và cũng muốn các đồng nghiệp của mình tăng ca. Vốn bất mãn từ trước, Tôn cho rằng Lý đang tìm cách thử thách mình. Điều này khiến Tôn không hài lòng và ngày càng căm ghét Lý. Chính vì vậy Tôn đã nghĩ ra cách dùng hóa chất đầu độc Lý. Mặc dù chưa gây ra cái chết cho Lý nhưng Tôn đã phạm tội cố ý giết người và bị tuyên phạt 10 năm tù.

Dân mạng khóc thét với ông chú 60 tuổi mặc đồ phụ nữ suốt 20 năm chỉ để làm vui lòng người mẹ mất trí nhớ

Dân mạng khóc thét với ông chú 60 tuổi mặc đồ phụ nữ suốt 20 năm chỉ để làm vui lòng người mẹ mất trí nhớ

Để làm vui lòng người mẹ mất trí nhớ, người đàn ông 60 tuổi đã mặc trang phục phụ nữ suốt 20 năm gây sốc cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   đầu độc cố ý giết người nguy hiểm đến tính mạng

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 54 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích