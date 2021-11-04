Cậu bé 7 tuổi suýt tàn tật sau khi cánh tay bị gãy thành hình số 7 vì lý do rất nhiều trẻ em thường gặp phải

Thế giới 04/11/2021 21:20

Khi đang chơi bóng rổ bên ngoài với bạn, một cậu bé 7 tuổi không may bị gãy tay, vết thương nặng đến nỗi cánh tay cậu bé biến thành hình số 7.

Theo Mạng Hoàn Cầu, gần đây ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc đã xảy ra một sự việc vô cùng thương tâm. Một bé trai 7 tuổi đã bị ngã gãy tay khi đang chơi bóng rổ bên ngoài với bạn. Kết quả của tai nạn này là cánh tay của cậu bé đã biến dạng thành hình số 7.

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 Chấn thương kinh hoàng của cậu bé 7 tuổi khi chơi bóng rổ với bạn

Vậy nhưng vì sợ bị mắng nên cậu bé đã không nói chuyện bị gãy tay với bố mẹ. Khi bố mẹ đưa cậu bé đến gặp bác sĩ để cấp cứu thì đã bị chậm trễ một tiếng đồng hồ. Chấn thương này rất có thể khiến cậu bé bị tàn tật về sau.

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 Vì sợ bị bố mẹ mắng nên cậu bé 7 tuổi đã không nói chuyện mình bị gãy tay ngay lúc đó

Bác sĩ nhắc nhở rằng, trong trường hợp bị chấn thương thể thao cấp tính, cần phải ổn định chi bị tổn thương thì phải đi khám chữa bệnh kịp thời không nên tự chữa trị để không gây ra hậu quả đáng tiếc. Nhiều cư dân mạng xứ Trung cho biết, các bậc phụ huynh cần chú ý nhiều hơn đến con của mình. Mọi người đều chia sẻ, khi còn nhỏ nếu cơ thể có vết thương đều không muốn nói với bố mẹ vì sợ rằng sẽ khiến cho phụ huynh lo lắng. Vậy nhưng nếu như trong trường hợp em bé 7 tuổi này, bố mẹ không kịp thời đưa đi cấp cứu, rất có thể sẽ gây ra hậu quả khôn lường về sau.

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