Cô dâu bỏ trốn cùng bạn gái một ngày sau khi kết hôn khiến chú rể phải nhập viện vì đau tim

Thế giới 04/11/2021 08:01

Ngày thứ hai sau khi kết hôn, một cô dâu đã lấy toàn bộ trang sức cưới rồi bỏ trốn cùng bạn gái khiến người chồng lên cơn đau tim vì tức giận.

Theo 163, một người phụ nữ ở bang Kerala của Ấn Độ đã biến mất sau khi kết hôn một ngày. Sau đó người ta phát hiện ra cô và người bạn gái đã bỏ trốn đến Madurai. Sự việc này khiến chú rể lên cơn đau tim và phải nhập viện điều trị.

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 Một ngày sau khi kết hôn, cô dâu mới cưới bỏ trốn cùng một người phụ nữ khiến chú rể phải nhập viện vì đau tim

Khi chú rể đang được điều trị trong bệnh viện, cảnh sát và người thân đã tiến hành tìm kiếm cô dâu. Vài ngày sau, người ta mới tìm thấy hai cô gái trong một túp lều ở Madurai. Hiện tại người chồng đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần dần ổn định.

Được biết, sự việc này được tiết lộ vào ngày 1/11, sau 6 ngày điều tra cảnh sát đã bắt được người phụ nữ 23 tuổi và bạn gái của cô. Sau khi được đưa về nhà, cô dâu mới cưới tiết lộ, cô đã lên kế hoạch bỏ trốn với bạn gái từ trước khi kết hôn. Vậy nhưng để được bố mẹ chồng tặng trang sức, cô chỉ còn cách chờ đến khi làm xong lễ cưới mới thực hiện kế hoạch của mình.

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 Người phụ nữ bỏ trốn cùng cô dâu cũng vừa mới kết hôn và bỏ trốn sau hôn lễ

Cảnh sát cho biết, hai cô gái dự định sẽ sống cả đời ở Madurai, họ làm việc trong một nhà máy dệt của khu vực. Đặc biệt trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện cô bạn gái bỏ trốn cùng cô dâu 23 tuổi cũng là một phụ nữ mới kết hôn. Cô ta cũng lấy đi số vàng trang sức được nhận trong hôn lễ sau đó chọn cách bỏ trốn.

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