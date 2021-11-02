Hiệu trưởng say xỉn sau đó khóa trái cửa phòng rồi ép các nữ sinh phải nhảy với mình

Thế giới 02/11/2021 14:10

Sau khi say xỉn, một hiệu trưởng trường trung học đã khóa các nữ sinh trong một căn phòng và ép các em khiêu vũ với mình đồng thời quay lại video vụ việc.

Theo 163, một sự việc đáng lên án đã xảy ra tại quận Damoh, bang Madhya Pradesh của Ấn Độ. Hiệu trưởng một trường công lập đã khóa các nữ sinh tại một căn phòng ép khiêu vũ với mình sau khi say rượu. Không chỉ vậy, người đàn ông này còn quay lại toàn bộ sự việc.

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 Sau khi say rượu, một hiệu trưởng đá khóa trái cửa phòng và ép các nữ sinh phải nhảy với mình - Ảnh minh họa: Internet

Được biết vụ việc này xảy ra vào ngày 26/10 tại trường trung học công lập làng Madhiyado, cách trung tâm quận Damoh khoảng 80 km. Sau khi vụ việc bị phanh phui, vị hiệu trưởng này đã bị đình chỉ công tác ngay lập tức. Một nhân viên trong ngành giáo dục cho biết, gia đình của các nữ sinh phàn nàn rằng, vào ngày 26/10 hiệu trưởng Rajesh Munda đã đột nhập vào một căn phòng trong trường khi đã say rượu. Người đàn ông này ép buộc các nữ sinh phải khiêu vũ với anh ta đồng thời quay lại toàn bộ sự việc đó.

Một vài nữ sinh đã kể lại sự việc cho bố mẹ sau khi đi học về và phụ huynh học sinh đã làm đơn tố cáo vị hiệu trưởng này ngay lập tức. Sau khi đơn tố cáo được gửi đi vào ngày 27/10, vị hiệu trưởng này đã bị đình chỉ công tác.

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