Vừa đi làm về, một người phụ nữ không thể đứng vững khi phát hiện thi thể ba đứa con nổi trong bể nước.

Theo 163, một vụ án mạng kỳ lạ đã xảy ra ở bang Rajasthan, Ấn Độ. Một người mẹ đi làm về thì phát hiện ba đứa con đều đã chết, xác nổi trong một bể nước sâu khoảng 3 mét gần nhà. Các nạn nhân gồm có một em bé 2 tuổi, một bé 4 tuổi và một bé 6 tuổi, vụ việc thương tâm này xảy ra khiến tất cả người dân trong làng đều vô cùng xót xa.

Người mẹ khóc ngất khi phát hiện thi thể của ba đứa con nổi trên mặt nước

Được biết, vụ việc này xảy ra ở vào ngày 26/10 ở làng Laxmipura Kotda, huyện Bhilwara. Cảnh sát địa phương cho biết, khi xảy ra vụ việc người bố Mahendra Singh Rawat đến Gujarat để lấy tiền lương, người mẹ cũng ra ngoài làm việc nên đã để bé gái 6 tuổi Seema, bé trai 4 tuổi Narendra và bé trai hai tuổi Pankaj ở nhà một mình.

Phía cảnh sát nghi ngờ rằng, có thể ba đứa trẻ đã vô tình rơi xuống bể nước khi đang chơi đùa. Hai giờ sau khi sự việc xảy ra người mẹ mới về đến nhà và phát hiện ra thảm kịch này. Hiện tại, thi thể của ba đứa trẻ đã được đưa đi khám nghiệm tử thi. Người dân trong làng vô cùng xót xa trước mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân.

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