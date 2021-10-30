Nhà gái chuẩn bị 288 con lợn làm của hồi môn trong hôn lễ của con gái

Thế giới 30/10/2021 17:52

Một gia đình ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã chuẩn bị 288 con lợn làm của hồi môn trong đám cưới của con gái.

Từ xưa đến nay theo phong tục của người Trung Quốc, khi con gái đi lấy chồng, nhà gái thường sẽ chuẩn bị rất nhiều của hồi môn như các vật dụng cần thiết cho cuộc sống hay những món đồ trang sức đắt tiền. Vậy nhưng mới đây, một gia đình ở tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc đã gây chú ý cho cộng đồng mạng nước này bằng món quà vô cùng đặc biệt trong hôn lễ của con gái.

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 Của hồi môn đặc biệt trong một đám cưới tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

Theo Sohu, ngày 29/10 một người phụ nữ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc kết hôn. Gia đình cô đã chuẩn bị 288 con lợn, trên mỗi con lợn đều có chữ song hỷ màu đỏ để làm của hồi môn. Những khách mời tham gia hôn lễ này cho biết, đám cưới đặc biệt này diễn ra ở nhà họ Lưu, những người tham gia đều sửng sốt khi chứng kiến món quà hồi môn đặc biệt này.

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 Gia đình nhà gái đã chuẩn bị 288 con lợn để làm của hồi môn cho con gái

Cộng đồng mạng xứ Trung tiếp tục bàn luận sôi nổi, nhiều người cho rằng, của hồi môn của gia đình nhà gái quá đặc biệt. Có người lại cho rằng, với món quà này, chắc chú rể sẽ phải xây một trang trại để nuôi 288 chú lợn.

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