Cô gái 17 tuổi sinh con bằng cách xem video hướng dẫn trên mạng trong khi bố mẹ hoàn toàn không biết chuyện con gái mang thai

Thế giới 28/10/2021 17:23

Một cô gái 17 tuổi đã sinh con ngay tại nhà nhờ xem hướng dẫn trên mạng trong khi gia đình không ai hay biết chuyện cô có thai.

Theo 163, tại bang Kerala của Ấn Độ, một cô gái 17 tuổi đã sinh con ngay tại nhà bằng cách xem một đoạn video hướng dẫn trên Youtube. Trong khi đó bố mẹ của cô gái này không hề biết chuyện con gái mang thai và đã sinh con.

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 Cô gái 17 tuổi tự sinh con tại nhà nhờ xem hướng dẫn từ một đoạn video trên mạng

Truyền thông Ấn Độ cho hay, cô gái 17 tuổi sinh con vào ngày 20/10 tại vùng Malapuram, bang Kerala. Mãi đến ba ngày sau, cô gái bị ốm do nhiễm trùng sau sinh, đến lúc này người mẹ bị bệnh về mắt của cô mới biết tình hình hình của đứa trẻ. Được biết, cô gái đã nhốt mình trong phòng suốt ba ngày sau khi sinh, khi mẹ cô phát hiện, cô gái và đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc.

Sau đó sự việc này được thông báo cho cảnh sát, phía cảnh sát cho biết, cô gái nói rằng một người hàng xóm 21 tuổi khiến cô có thai. Người này cũng đề nghị cô xem video trên Youtube để biết cách cắt dây rốn sau khi sinh.

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 Sau khi sinh con, cô gái tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày trời thì mẹ cô phát hiện

Ủy ban phúc lợi trẻ em bày tỏ sự ngạc nhiên khi người mẹ không hề hay biết việc con gái mình mang thai. Được biết người mẹ bị khiếm thị và chồng cô là nhân viên bảo vệ thường xuyên phải làm ca đêm. Người mẹ này luôn cho rằng con gái học bài trực tuyến trong phòng mà không hề biết chuyện con gái mang thai và đã sinh con.

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