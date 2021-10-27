Bố mẹ cậu bé 14 tuổi khuyến khích con trai nuốt 16 chiếc bàn chải đánh răng và 1 chiếc đinh sắt để xua đuổi tà ma

Thế giới 27/10/2021 18:49

Gia đình cậu bé 14 tuổi luôn cho rằng con trai mình trúng tà khi nuốt 16 chiếc bàn chải đánh răng và 1 chiếc đinh sắt mà không biết cậu bé nhiễm bệnh lạ.

Một cậu bé 14 tuổi ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ gần đây đã được đưa đi khám vì đau bụng dữ dội. Khi các bác sĩ kiểm tra thì phát hiện có nhiều dị vật trong bụng, cuối cùng là 16 chiếc bàn chải đánh răng và một chiếc đinh sắt dài 7.6cm đã được lấy ra từ bụng cậu bé. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa đó là bố mẹ cậu bé này luôn biết việc con trai ăn dị vật nhưng họ khuyến khích con trai mình nuốt những thứ đó với mục đích để xua đuổi tà ma.

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 Gia đình cậu bé 14 tuổi khuyến khích con trai nuốt dị vật để xua đuổi tà ma

Truyền thông Ấn Độ cho hay, Harish Devi – 14 tuổi mắc hội chứng pica mới đây được phát hiện đã nuốt 16 chiếc bàn chải đánh răng và đinh sắt vào bụng. Người nhà cho biết, Devi vốn có thói quen ăn đất, gia đình cho rằng cậu bé có ma quỷ trong người. Người nhà Devi đã đưa cậu bé đến gặp thầy mo để chữa bệnh nhưng thầy mo lại đề nghị cậu bé nuốt bàn chải đánh răng và nói rằng điều này sẽ chữa khỏi thói quen ăn đất của Devi.

Từ khóa:   hội chứng pica thói quen ăn đất đau bụng dữ dội

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