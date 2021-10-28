Người đàn ông giết mẹ và cô ruột chỉ kêu tiếng mèo trong phiên tòa xét xử khiến thẩm phán sững sờ

Thế giới 28/10/2021 16:26

Phiên tòa xét xử một vụ án giết người ở Argentina đã không thể diễn ra bình thường khi bị báo liên tục kêu tiếng của mèo trong phiên tòa.

Theo QQ, trong phiên tòa xét xử một vụ án giết người tại tỉnh Mendoza của Argentina vào ngày 26/10 đã không thể xét xử một cách bình thường. Nguyên nhân đến từ bị cáo khiến thẩm phán và những người chứng kiến đều chết lặng.

Được biết, đầu năm 2019, Pereg bị buộc tội giết người mẹ 63 tuổi và cô ruột 54 tuổi. Hai năm sau, vụ án được đem ra xét xử tạ tòa án tỉnh Mendoza của Argentina. Vậy nhưng tại phiên tòa, bị báo Pereg liên tục kêu “meo meo”. Trong một cuộc kiểm tra vào năm 2019, bác sĩ tâm thần cho rằng bị cáo đang mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Biểu hiện của Pereg cho thấy anh không nghĩ mình là người mà coi mình là một con mèo.

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 Trong phiên tòa xét xử vụ án giết người, bị cáo chỉ kêu 'meo meo' khiến thẩm phán và những người chứng kiến chết lặng

Trong suốt phiên tòa, Pereg không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của thẩm phán. Anh ta chỉ kêu tiếng mèo trong suốt phiên tòa khiến khung cảnh ở đây trở nên hỗn loạn. Cuối cùng các thẩm phán đã đưa bị cáo đến phòng bên cạnh để xem phần còn lại của phiên tòa. Dù luật sư của Pereg đã cố gắng bào chữa cho thân chủ nhưng vì đã giết hai mạng người, Pereg đã phải nhận án tù chung thân.

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Từ khóa:   vụ án giết người mắc bệnh tâm thần án tù chung thân

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