Được biết ba đứa trẻ này đã sống chung với một xác chết của một cậu bé 9 tuổi trong suốt một năm qua.

Thông tin được đăng tải trên New York Post ngày 25/10, cảnh sát Mỹ cho biết ba đứa trẻ bị bỏ rơi trong một căn hộ đơn sơ ở Texas, Mỹ. Bên cạnh đó còn có một cậu bé 9 tuổi khác nhưng đã tử vong. Thi thể có khả năng ở đó khoảng một năm trước và đã bị phân hủy, những đứa trẻ này sống cạnh xác chết đó.

Ba đứa trẻ đã sống chung với xác chết của người anh em trong suốt một năm

Được biết, đứa con lớn nhất – cậu bé 15 tuổi đã gọi điện báo cảnh sát vào khoảng 4 giờ chiều ngày 24/10. Cậu bé nói rằng một trong những người em trai của cậu đã chết cách đây một năm nhưng vẫn ở trong căn hộ. Cảnh sát địa phương cho biết, khi cảnh sát đến đó thi thể của cậu bé 9 tuổi này đang phân hủy.

Khi đến căn hộ này, cảnh sát đã tìm thấy cậu bé 15 tuổi và 2 em trai của mình, một bé 10 tuổi và một bé 7 tuổi. Hai em trai có vẻ như bị suy dinh dưỡng và có dấu hiệu bị thương. Cả ba anh em đã được đưa đến bệnh viện để giám định thương tật và điều trị.

Dường như bố mẹ của những đứa trẻ không quan tâm gì đến cuộc sống của các con

Phía cảnh sát cho biết, thi thể của cậu bé 9 tuổi và ba anh em dường như đã bị bỏ rơi trong một thời gian dài, hiện ba anh em đã được gửi đến một cơ quan bảo vệ trẻ em. Các em đã không được bố mẹ chăm sóc trong vài tháng, cậu bé 15 tuổi phải chăm sóc các em trai. Mẹ của những đứa trẻ và bạn trai của cô đã bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn nhưng sau đó đã được thả ra mà không bị buộc tội gì.

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