Một người đàn ông ở Ấn Độ đã cùng rắn độc giết chết một người vô tội với mục đích lừa đảo 5 triệu đô la Mỹ tiền bảo hiểm nhân thọ.

Ngày 25/10 truyền thông Ấn Độ cho biết, một người đàn ông 54 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi dùng rắn độc để giết chết một người đàn ông bị tâm thần với mục đích muốn gian lận 5 triệu đô la Mỹ tiền bảo hiểm. Cảnh sát cũng đã bắt giữ 4 người giúp đỡ người đàn ông này lên kế hoạch và thực hiện tội ác này.

Người đàn ông bị bắt vì thực hiện hành vi giết người để lừa tiền bảo hiểm

Được biết, vụ án này xảy ra tại làng Rajur ở quận Akole Tehsil, Ahmednagar, Ấn Độ vào tháng 4 năm nay. Cảnh sát trưởng địa phương cho biết, bị cáo Prabhakar Waghchoure đã sống ở Hoa Kỳ cùng gia đình trong 20 năm qua. Người đàn ông này đã mua một gói bảo hiểm 5 triệu đô la Mỹ từ một công ty tại Hoa Kỳ. Đến tháng 1/2021 người này đã chuyển về sống ở Ấn Độ.

Theo báo cáo, Waghchoure đã lên kế hoạch giết một người bị rối loạn tâm thần sau đó cải trang thành người đã chết. Người này đã nhờ 4 người khác cùng tham gia và hứa sẽ cho họ tiền. Sau đó Waghchoure chuyển đến sống tại làng Rajur và thuê một căn nhà ở đó. Người đàn ông này mua một con rắn độc rồi cùng các bị cáo khác để con rắn này cắn chết người. Sau đó Waghchoure giả danh làm người đã chết, những đồng phạp đóng giả người thân của kẻ chủ mưu làm giả giấy khai tử.

Hung thủ đã dùng rắn độc để giết chết một người tâm thần sau đó giả danh làm nạn nhân

Sau đó họ gửi những giấy tờ này đến Mỹ cho con trai của Waghchoure để anh này nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Vậy nhưng công ty bảo hiểm ở Mỹ đã nghi ngờ sự việc này vì trong quá khứ Waghchoure đã từng lừa dối họ. Họ đã liên lạc về Ấn Độ để xác minh tình hình và vạch trần toàn bộ âm mưu của Waghchoure.

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