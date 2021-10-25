Vợ bị quấy rối, người chồng giết tên yêu râu xanh sau đó bỏ trốn, 25 năm sau vô tình bị bắt chỉ vì một câu nói

Thế giới 25/10/2021 12:51

Sau khi giết tên yêu râu xanh quấy rối vợ, người đàn ông đã bỏ trốn, 25 năm bị bắt chỉ vì một câu nói.

Mới đây, một sự việc đã xảy ra ở Thái Nguyên, Sơn Tây, Trung Quốc và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng nước này. Người đàn ông họ Triệu bị tòa án tuyên phạt án tù chung thân vì tội cố ý giết người cách đây 25 năm.

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 Ông Triệu bị bắt giữ sau khi vi phạm giao thông và nói ra bí mật 25 năm trước

Vào ngày 18/5/2020, cảnh sát giao thông ở Thái Nguyên, Sơn Tây, Trung Quốc trong lúc thực thi luật đường bộ đã phát hiện một người đàn ông đi xe điện ngược chiều. Sau đó cảnh sát giao thông đã chặn người đàn ông này lại. Vậy nhưng người đàn ông này lại tỏ vẻ hoảng sợ, sau khi bị cảnh sát giao thông hỏi vài câu, người đàn ông này lại nói một câu: “Cách đây 25 năm, ông ấy đã tự tử”.

Theo lời kể của ông Triệu, vào năm 1995, ông Triệu đã cảnh cáo Lưu không được theo đuổi vợ mình. Tuy nhiên, Lưu phớt lờ những lời cảnh báo của ông Triệu và thường xuyên quấy rối vợ của ông Triệu. Vào ngày 6/7/1995, Lưu đến nhà của Triệu để quấy rối vợ Triệu như thường lệ, hắn không ngờ Triệu có mặt ở nhà. Lúc đó Lưu còn đe dọa giết con trai của Triệu. Không chịu nổi, Triệu đã dùng dao giết chết Lưu.

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 Lưu liên tục quấy rối vợ Triệu nên ông đã ra tay sát hại Lưu

Sau khi án mạng xảy ra, Triệu đã bỏ trốn trong suốt 25 năm qua. Tuy nhiên không ai nghĩ rằng, chỉ vì một vụ việc nhỏ mà Triệu lại bị bắt giữ vì vụ án 25 năm trước.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng quấy rối tù chung thân

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