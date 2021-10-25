Không chịu nổi cảnh sống chung với vợ, người đàn ông tự nguyện muốn vào tù

Một người đàn ông Ý đã tự nguyện muốn vào sống ở trong tù vì không thể tiếp tục sống chung với vợ.

Đối với một số người việc ngồi tù còn tự do hơn sống ở bên ngoài. Theo thông tin được đăng tải trên Sohu, vì muốn trốn vợ, một người đàn ông đang được lệnh thụ án tại nhà riêng vì liên quan đến ma túy đã yêu cầu cảnh sát cho mình vào tù.

Người đàn ông tình nguyện vào sống trong tù vì không thể tiếp tục sống cùng với vợ

Cảnh sát địa phương cho biết, một người đàn ông 30 tuổi sống ở ngoại ô của Roma, Italy do không chịu đựng được cảnh sống với vợ nên đã tự nguyện đến đồn cảnh sát và yêu cầu được vào tù. Người đàn ông nói với cảnh sát rằng, cuộc sống gia đình của anh đã trở thành địa ngục. Anh không muốn tiếp tục cuộc sống thế này nữa nên người đàn ông này đã yêu cầu được thực hiện bản án của mình ở trong tù.

Có thông tin cho rằng, người đàn ông này vẫn đang phải chịu án tại nhà nhưng đã vi phạm quy định đó khi tự ý rời khỏi nhà nên phía cảnh sát đã ra lệnh tống giam anh ta vào tù.

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