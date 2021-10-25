Nghi ngờ vợ ngoại tình, người đàn ông ngâm quần lót của vợ vào thuốc trừ sâu và cái kết đắng lòng

Thế giới 25/10/2021 07:31

Do nghi ngờ vợ ngoại tình, một người đàn ông đã ngâm quần lót của vợ vào thuốc trừ sâu dẫn đến hậu quả đắng lòng.

Năm 2016 vụ án “ngộ độc quần lót” không thể tưởng tượng đã xảy ra ở huyện Bảo Ứng, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hung thủ của vụ án này chính là người đàn ông họ Trương – người vẫn được cho là thật thà.

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 Trương đã phải trả giá vì hành động đầy âm mưu của mình

Kết hôn được 3 năm, vợ của Trương không hài lòng về cuộc sống hôn nhân. Dù bố mẹ hai bên ra sức ngăn cản nhưng vợ của Trương vẫn cương quyết đòi ly hôn, cô ra đi để lại một đứa con trai và một cô con gái cho chồng cũ.

Để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của hai đứa con, nhờ người giới thiệu Trương đã nên duyên cùng người phụ nữ họ Lưu – người đã từng trải qua một cuộc hôn nhân. Hai người có tính cách rất khác nhau, sau khi kết hôn, Lưu mở lại doanh nghiệp cũ, vì mối quan hệ rộng, Lưu có thể nói chuyện với bất cứ ai. Vậy nhưng Trương lại không thể chấp nhận tính cách này của vợ, mỗi khi Lưu nói chuyện với một người đàn ông nào đó là Trương sẽ không hài lòng.

Trương bắt đầu kiểm soát vợ, thời gian trôi qua, sự chán ghét của Lưu đối với Trương ngày một lớn. Tuy chưa tìm được bằng chứng Lưu ngoại tình nhưng Trương vẫn luôn hoài nghi vợ đang có tình ý với người đàn ông khác.

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 Khi thấy vợ nói chuyện với người đàn ông khác, Trương đã hoài nghi vợ ngoại tình

Để dạy cho vợ một bài học, Trương đã âm thầm nhúng quần lót của vợ vào thuốc trừ sâu. Sau khi mặc vào, mấy ngày sau Lưu bắt đầu bị lở loét ngoài da, thậm chí còn bị nôn ói, đi bệnh viện kiểm tra thì không tìm được nguyên nhân. Ban đầu Lưu nghĩ rằng do mình ăn nhầm thức ăn nhưng ngày càng nhiều biến chứng kèm theo như suy nhược và tức ngực.

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 Trương ngâm quần lót của vợ vào thuốc trừ sâu dẫn đến cái chết của Lưu

Nhìn thấy vợ như vậy, Trương có chút hoảng hốt nhưng vẫn không chịu nói ra sự thật. Đến khi vợ hấp hối thì đã quá muộn. Sau khi vụ việc xảy ra, Trương bị kết án 12 năm tù và đây cũng là vụ án được đánh giá là một trong những vụ án kinh hoàng nhất tại Trung Quốc.

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Từ khóa:   đòi ly hôn cuộc sống hôn nhân vụ án kinh hoàng

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